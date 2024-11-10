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《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》在各界高度期待下開播，也成為在各大社群網站成為討論熱度極高的作品。其中與楊謹華有戀愛對手戲的詹懷雲，劇集開播前IG粉絲2000多，隨著劇集上線4天，IG粉絲人數已經破萬，圈粉速度超快！

▲▼《影后》上線第4天詹懷雲IG破萬。（圖／翻攝自IG）

▲▼《影后》上線第4天詹懷雲IG破萬。（圖／翻攝自IG）

▲《影后》楊謹華與詹懷雲的曖昧情愫秒殺一票觀眾。（圖／翻攝自IG）

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詹懷雲在《影后》飾演飯店房務員「流氓」，原本對長住飯店的女明星「周凡」從一點都不熟，到逐漸被吸引，是鼓勵女神復出的重要角色，而且還發展出姐弟戀。劇中兩人有一段飯店廚房約吃宵夜的名場面，BGM搭配黃立行2003年創作的〈音浪〉，當約定的時間一到，他脫下飯店制服，轉身換衣的鏡頭，健壯胸肌、腹肌曲線若隱若現，換上便服的他拍下女神狂野唱跳的模樣，眼神流露出傾慕，曖昧氛圍更是狂冒粉紅泡泡。

▲▼《影后》上線第4天詹懷雲IG破萬。（圖／翻攝自IG）

▲詹懷雲《影后》演房務員。（圖／翻攝自IG）

▲▼《影后》上線第4天詹懷雲IG破萬。（圖／翻攝自IG）

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲詹懷雲與楊謹華《影后》總約吃宵夜。（圖／翻攝自Netflix）

據《影后》導演嚴藝文在Podcast節目《只能喝酒的圖書館》分享拍攝秘辛，詹懷雲在監製丁長鈺嚴格下，演出《影后》前必須再瘦5公斤。而她身為導演覺得要求瘦身對演員很殘忍，但是看到畫面後，還是折服說「真的就是帥！」

▲▼《影后》詹懷雲制服一脫露出健壯身材。（圖／翻攝自Netflix）

▲詹懷雲在監製要求下，開拍前瘦下5公斤，鏡頭前呈現出健壯身材。（圖／翻攝自Netflix）

詹懷雲16歲就擔任名導易智言《行動代號：孫中山》的男主角，近年演出《人選之人-造浪者》、《何百芮的地獄毒白》、《都市懼集》等劇。《影后》開播之前，他的IG粉絲原本2、3千，劇集上線第4天，IG追蹤人數火速破萬，網友紛紛湧入他的IG留言「看完覺得你很帥演技很好！你會紅」、「演技太自然了！已圈粉」、「超好看，超帥的！本人更帥」、「看完了，真的演超棒的，期待更多好作品分享」、「流氓的粉絲瞬間暴增了帥翻了」！

▲▼詹懷雲IG粉絲短短4天破萬。（圖／翻攝自IG）

▲▼詹懷雲IG粉絲短短4天破萬。（圖／翻攝自IG）

▲《影后》播出前詹懷雲IG粉絲2、3千，劇集上線第4天就破萬了。（圖／翻攝自IG）

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