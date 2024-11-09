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李多慧受傷了　屁股也中招　李珠垠動向她也回應了

記者葉文正／台北報導

韓國啦啦女神李多慧近期挑戰騎車環島，她今天參加韓台籃球友誼賽活動本來還在台中的她，騎著機車一路向北，下午4點直接參加韓台籃球友誼賽活動，也跟台北市長蔣萬安PK籃球，超狂行動力，令人佩服。她也透露自己騎車的傷勢，坦承相當疲累。

▲李多慧今天參加活動。（圖／讀者提供）

▲李多慧今天參加活動。（圖／讀者提供）

李多慧和兩位男性友人一同挑戰騎機車環島，她還沒回家就直奔活動現場，卻絲毫未露出疲憊神情，相當敬業。活動結束後，李多慧也分享環島心得，「如果我自己一個人很無聊的感覺，但是我和朋友們一起，超級好玩」！下次還想再挑戰去小琉球或一些鄉鎮騎車。

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▲▼ 李多慧出席韓台友誼籃球賽。（圖／記者李毓康攝）

▲李多慧出席韓台友誼籃球賽。（圖／記者李毓康攝）

因為平常在韓國少有騎機車的機會，能在台灣騎車深入了解了很多地方，感受很不一樣，也體驗到台灣的美，像是海岸線、武嶺，可惜太魯閣因下雨沒開放。不過，一路上遇到好多粉絲加油打氣，讓她好感動，友人笑說「每個紅綠燈都有人跟她打招呼、說加油」！

▲▼ 蔣萬安、李多慧出席韓台友誼籃球賽 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 蔣萬安(左)、李多慧出席韓台友誼籃球賽 。（圖／記者李毓康攝）

李多慧旅途中數度累到直接躺在機車上睡著，她也透露，手腕很痛，其他像是肩膀、腰間、屁股等也不舒服，根本全身都痠痛，直喊：「我明天要去按摩」！也因長期騎車，皮膚相當乾燥。

▲李多慧性感換裝。（圖／翻攝自YouTube／李多慧）

▲李多慧越來越深耕台灣。（圖／翻攝自YouTube／李多慧）

雖然過程辛苦、克難，但6天下來李多慧沒變瘦，反自爆變胖了，「每天都去便利商店5次，吃泡麵、麵包，吃完就睡，所以變胖了」，但因還沒回家還不知道到底胖幾公斤，她喊著等等要先去吃東西，太餓了。

而另一位韓國知名啦啦隊員李珠珢，被傳明年將到台灣發展，被稱為「啦啦隊AI」。近期，她與經紀公司合約到期，確認離開韓國職棒起亞虎啦啦隊，有傳聞她也將來台發展，大家都在好奇會去哪一隊？今李多慧被問到此事，直說：「不知道。」

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