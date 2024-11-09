FEniX飛沖繩四天花了300萬！　還帶20箱行李超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX將推出新專輯《赫茲》，首波主打單曲〈有多愛〉除了是他們出道以來錄製最久的一首歌，MV更是斥資300萬前往日本沖繩拍攝，為了這四天工作日程他們推掉不少工作，並在拍攝過程中換了三套服裝，總共帶了20箱行李，更破紀錄的連續工作35個小時，2天平均只睡了5個鐘頭，堪稱是成團後「最緊繃」的拍攝。

▲FEniX推出新歌〈有多愛〉。（圖／華納提供）

FEniX由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX、李承隆5人組成，2022年從《原子少年》節目選秀出道，2024年正式加盟華納音樂。〈有多愛〉的歌詞來自團長MAX，他表示這首歌表現了一個人在戀愛中的焦慮與掙扎，透過無法掌控的情感與反覆的內心獨白，傳達出對愛的期待和不確定。

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其中導演設計男孩到無人島，他們乘坐香蕉船被載到這座小島相當興奮，然而隨著海水漲潮，越拍島面積越小，直到拍攝尾聲整個島嶼已經只剩下5個男孩可以跳舞的範圍，讓導演不得不一直喊卡，但透過特殊運鏡，把大家拍得又帥又性感，平時最活潑大剌剌的峻廷更是瞬間眼神轉換，電力破錶，但身為忙內的承隆在看到其他哥哥們紛紛在脫上衣解放時又很最害羞，每次開拍前都務必確認自己在鏡頭前是完美的樣子，也讓工作人員見識到他對自己的高要求。

▲▼FEniX難忘沖繩美景。（圖／華納提供）

此次拍攝最讓FEniX印象深刻的無非是沖繩的美景，峻廷說：「永遠不會忘記一大早到了跨海大橋，一邊拍攝MV一邊看著日出，天空的景色真的好漂亮，變化了無數次，還遇見了大海龜。」MAX更直呼想移居日本，也對這次拍攝的心得表示「心靈富足」；家齊說：「所有的瞬間都值得被收藏，難忘的事情又多了些，就像我們拍攝的無人島，稍縱即逝卻也永生難忘。」承隆對沖繩的風景跟苦瓜美食難忘，笑說是自己今年夏末找到的寶藏；浦洋也充滿感謝：「謝謝這趟旅程的所有的人事時地物，這段回憶令我永生難忘！」