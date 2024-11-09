曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血

▲（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

「宇宙能量真的是滿神奇的一件事情，當妳有發願的時候，接連的邀請就來了。」

16歲成為演員，接著從小螢幕跨足到電影，有趣的是，至今上檔的電影作品中，曾莞婷演的不是賀歲片就是鬼片，就像最近上檔的《鬼們之蝴蝶大廈》，曾莞婷說，雖然也是鬼片，但她卻是第一次演鬼，演一個被家暴害死的含冤孕婦，宇宙的能量讓她接了那麼多部恐怖片，對曾莞婷來說都是挑戰。

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「我覺得台灣人對恐怖片是非常喜歡的，然後他們可能也覺得很抒壓，所以在台灣來說是非常有市場，那相對的片量就會比較多一點，我自己會選擇接演恐怖片，是因為我自己也非常愛看，我從小就很喜歡看恐怖片，然後我會去研究中西方的鬼有什麼不同，我覺得很有趣，所以之前是我自己發願，我想說想要嘗試看看這種角色。」

▲（圖／林士傑攝）



恐怖片雖然對看的人來說某些程度可以釋放壓力，對演的人來說不輕鬆，曾莞婷在《鬼們之蝴蝶大廈》裡面的特效妝光上妝就要4到5的鐘頭，而且因為場景更換，她一下得演人、一下得扮鬼，不停換妝搞得自己跟特效化妝師都昏了，曾莞婷回憶有一次化妝師分不清脖子上的皮是真的還是假的，一刀剪下去讓她當場掛彩。

為什麼要接那麼辛苦的角色？曾莞婷說：「最主要的是一開始導演跟我講劇本，這個劇本是他自己寫的，我就覺得他想要呈現的理念是滿特別的，因為一般的恐怖片，最主要就是嚇人的部分，但是他想要傳達的不是嚇人，是有的時候人比鬼還要可怕，然後還有人的執念這件事，有的時候你就是太執念做一件事情，然後放不下，那個雪球就會越滾越大。」

▲（圖／林士傑攝）



辛苦的不只有造型，原本曾莞婷認為自己上戲時全心投入、下戲時可以放鬆歸零，但其實都還在角色跟情緒裡，隔天還要拍，腦子裡都還在轉著工作的事情，帶入生活很難抽離，還好躺上了床能讓自己好好睡覺，她笑說：「因為真的好累……而且我那個時候就已經是在（女鬼的）角色狀態，所以應該害怕的是別人。」

雖然演的是恐怖片，曾莞婷很清楚鏡頭裡外的界線，拍了那麼多年的戲，每完成一個角色，就會回歸到曾莞婷本身，那些曾經擦身而過的緣分，全都變成新的能量，讓曾莞婷重新審視自己、跟自己繼續往下走，面對新的劇本、面對一場新的冒險。

▲（圖／林士傑攝）



「我以前一直覺得金牛座其實應該是很保守、不是愛冒險型的，可是後來我發現我好像對自己有誤解，就是我怎麼越來越喜歡冒險？然後我為什麼會想要嘗試接演這部戲？我之前的恐怖片就是中邪的狀態、要不然就是被鬼追殺，沒有真的演鬼。然後我覺得雖然是恐怖片，但是不同的嘗試跟不同的角色，當妳在演這個角色的時候，妳是會有很大的發揮跟表演空間的，因為妳就是需要靠想像，或者是在一個自己的時空裡面，怎麼樣去做出表演，可以讓人家感受到害怕，我覺得那種凝聚力是很吸引人的。」

▲（圖／林士傑攝）



曾莞婷

生日：5月5日

曾演出《世間情》《家和萬事興》《親愛壞蛋》《影后》等電視作品，受封「戲劇女神」

2016年參演《大顯神威》，陸續演出《大三元》《角頭—浪流連》《化劫》等電影作品

2024年11月1日，推出電影《鬼們之蝴蝶大廈》

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