ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血

專訪　過去的角色與未來的人生　曾莞婷（上）／我發現好像對自己有誤解，怎麼越來越喜歡冒險？

▲（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

 「宇宙能量真的是滿神奇的一件事情，當妳有發願的時候，接連的邀請就來了。」

16歲成為演員，接著從小螢幕跨足到電影，有趣的是，至今上檔的電影作品中，曾莞婷演的不是賀歲片就是鬼片，就像最近上檔的《鬼們之蝴蝶大廈》，曾莞婷說，雖然也是鬼片，但她卻是第一次演鬼，演一個被家暴害死的含冤孕婦，宇宙的能量讓她接了那麼多部恐怖片，對曾莞婷來說都是挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我覺得台灣人對恐怖片是非常喜歡的，然後他們可能也覺得很抒壓，所以在台灣來說是非常有市場，那相對的片量就會比較多一點，我自己會選擇接演恐怖片，是因為我自己也非常愛看，我從小就很喜歡看恐怖片，然後我會去研究中西方的鬼有什麼不同，我覺得很有趣，所以之前是我自己發願，我想說想要嘗試看看這種角色。」

專訪　過去的角色與未來的人生　曾莞婷（上）／我發現好像對自己有誤解，怎麼越來越喜歡冒險？

▲（圖／林士傑攝）

恐怖片雖然對看的人來說某些程度可以釋放壓力，對演的人來說不輕鬆，曾莞婷在《鬼們之蝴蝶大廈》裡面的特效妝光上妝就要4到5的鐘頭，而且因為場景更換，她一下得演人、一下得扮鬼，不停換妝搞得自己跟特效化妝師都昏了，曾莞婷回憶有一次化妝師分不清脖子上的皮是真的還是假的，一刀剪下去讓她當場掛彩。

為什麼要接那麼辛苦的角色？曾莞婷說：「最主要的是一開始導演跟我講劇本，這個劇本是他自己寫的，我就覺得他想要呈現的理念是滿特別的，因為一般的恐怖片，最主要就是嚇人的部分，但是他想要傳達的不是嚇人，是有的時候人比鬼還要可怕，然後還有人的執念這件事，有的時候你就是太執念做一件事情，然後放不下，那個雪球就會越滾越大。」

專訪　過去的角色與未來的人生　曾莞婷（上）／我發現好像對自己有誤解，怎麼越來越喜歡冒險？

▲（圖／林士傑攝）

辛苦的不只有造型，原本曾莞婷認為自己上戲時全心投入、下戲時可以放鬆歸零，但其實都還在角色跟情緒裡，隔天還要拍，腦子裡都還在轉著工作的事情，帶入生活很難抽離，還好躺上了床能讓自己好好睡覺，她笑說：「因為真的好累……而且我那個時候就已經是在（女鬼的）角色狀態，所以應該害怕的是別人。」

雖然演的是恐怖片，曾莞婷很清楚鏡頭裡外的界線，拍了那麼多年的戲，每完成一個角色，就會回歸到曾莞婷本身，那些曾經擦身而過的緣分，全都變成新的能量，讓曾莞婷重新審視自己、跟自己繼續往下走，面對新的劇本、面對一場新的冒險。

專訪　過去的角色與未來的人生　曾莞婷（上）／我發現好像對自己有誤解，怎麼越來越喜歡冒險？

▲（圖／林士傑攝）

「我以前一直覺得金牛座其實應該是很保守、不是愛冒險型的，可是後來我發現我好像對自己有誤解，就是我怎麼越來越喜歡冒險？然後我為什麼會想要嘗試接演這部戲？我之前的恐怖片就是中邪的狀態、要不然就是被鬼追殺，沒有真的演鬼。然後我覺得雖然是恐怖片，但是不同的嘗試跟不同的角色，當妳在演這個角色的時候，妳是會有很大的發揮跟表演空間的，因為妳就是需要靠想像，或者是在一個自己的時空裡面，怎麼樣去做出表演，可以讓人家感受到害怕，我覺得那種凝聚力是很吸引人的。」

專訪　過去的角色與未來的人生　曾莞婷（上）／我發現好像對自己有誤解，怎麼越來越喜歡冒險？

▲（圖／林士傑攝）

曾莞婷

生日：5月5日

曾演出《世間情》《家和萬事興》《親愛壞蛋》《影后》等電視作品，受封「戲劇女神」

2016年參演《大顯神威》，陸續演出《大三元》《角頭—浪流連》《化劫》等電影作品

2024年11月1日，推出電影《鬼們之蝴蝶大廈》

延伸閱讀
亞洲發燒星／黃寅燁搭小黃被認出　粉絲一句話傷透他的心
課後的家1／避免三重學子成為「8＋9」　他辦「堂口」助弱勢兒逆轉人生
51歲光棍男一生未娶「突冒出26歲女兒」　DNA鑑定證實：是親生的

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 曾莞婷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 外籍看護演台劇《化外之醫》　買樂透「中頭獎2000萬」秒辭職返鄉
  2. 吳慷仁讚店家「一排碗餵浪貓」有愛心　留言兩派網友掀戰：是造孽
  3. 王燦當媽後「內耗引不適」患病瘦到39kg！　暖籲多包容職業媽媽
  4. 百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈
  5. FEniX飛沖繩四天花了300萬！　還帶20箱行李超驚人
  6. 唐玲熬5年抗癌成功　49歲獨飛「菲律賓圓夢」：很多人說我勇敢
  7. 《孔雀魚》結局倒數！變態殺手終於露面　金鐘視帝人格分裂嚇壞網
  8. 曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血
  9. 告五人曝有新成員「竟是大咖雙金影后」　1件事卻讓她失望了
  10. 陳妍希爆「倒數3個月官宣離婚陳曉」！獨自逛街被拍 無名指細節洩現況

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366