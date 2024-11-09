記者張筱涵／綜合報導

南韓知名美食達人白種元最新節目《白種元的悲慘世界》近日因邀請少年犯參演而引發網友熱烈討論。

▲白種元與多位知名廚師聯手新節目。（圖／翻攝自YouTube／ENA 이엔에이）



《白種元的悲慘世界》第二支預告片7日曝光，節目設定中，20名挑戰者將在100天內向白種元及4位主廚學習經營之道，期望在餐飲業中成長，這檔綜藝初衷為呈現「成長型」的真人秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《白種元的悲慘世界》挑戰者將在100天內向白種元等人學習經營之道。（圖／翻攝自YouTube／ENA 이엔에이）



第一支預告片中，白種元聯手了眾多知名廚師，包括日式料理的金敏成（音譯）、燒肉專家David Lee、中餐的林泰勳（音譯）、西餐的尹南魯（音譯）等，形成強大陣容，引起觀眾期待。

然而，在第二支預告片中，部分挑戰者的背景曝光後，網友的反應發生了變化，其中一位擁有9號竊盜案處分紀錄的少年犯的參演引發爭議。南韓少年保護處分制度共分1到10號等級，1號為輕罪懲處，最嚴重者為10號處分，9號處分屬於嚴重等級，通常是累犯或犯下重大情節者會被判9或10號，被判的青少年會被送至少年院服刑6個月。

▲其中一位參賽者是9號處分少年竊盜犯。（圖／翻攝自YouTube／ENA 이엔에이）．



網友們對於該少年犯的背景表示不滿，質疑節目方向是否正確，「這是在幫前科者漂白嗎？」、「為什麼幫助加害者而非受害者？」、「節目名稱叫《悲慘世界》，難道不是因貧困而犯罪嗎？」

另一部分網友認為應在節目播出後再作出結論「應該先聽完他們的故事再判斷。」、「既然是播出節目，應該也經過核實」、「可能是生計所迫才犯下的罪行，應該等看完整個節目內容再說」。