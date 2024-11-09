蘇晏霈開金口唱歌　一開口陽帆就哭了　幕後原因曝

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》大牌秀邀請到八點檔一線小生王燦以及民視當家花旦之一蘇晏霈。白冰冰坦言：「王燦唱歌實力沒話說，晏霈是我力邀來唱歌的」。

▲蘇晏霈(右)把陽帆唱哭。（圖／民視提供）

白冰冰大讚王燦這麼帥的小生又會唱歌，蘇晏霈這麼美一定要來節目亮個相也好，但蘇晏霈「不好意思」到這麼專業歌唱節目只說話不唱歌，感覺很奇怪，就在大家鼓勵下硬著頭皮演唱，可愛的她果然在節目一邊唱一邊「逗樂」大家。

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▲蘇晏霈(右)與王燦對唱。（圖／民視提供）

王燦與蘇晏霈兩人出場合唱〈姻緣天注定〉後，白冰冰「語重心長」說：「我聽完明白蘇晏霈上台前這麼緊張的原因了」，坦承歌聲普普的蘇晏霈提到從接到通告開始，根本就睡不著，這次算是她勇氣十足回饋觀眾，也與專業的歌手們同樂。

▲節目中高手雲集。（圖／民視提供）

白冰冰說認識王燦很多年了，一直覺得他是彬彬有禮的暖男，沒想到馬上被蘇晏霈否決：「他說我唱歌很感人讓我超訝異，搞了半天他說是趕人的『趕』」，被指「超直白」的王燦說因為以前也經歷過上台會緊張的時候，旁人越安慰越緊張，一定要搞笑緩解一下氣氛。

在節目第二段，因為八點檔演員真的太難得來到節目，白冰冰更是要求蘇晏霈清唱慢歌，已經緊張到不行的蘇晏霈正要開口，陽帆冷不防問：「一定要這麼堅持嗎？」，讓大家笑歪！最後開金口清唱《新不了情》，蘇晏霈正唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭，把陽帆唱哭的蘇晏霈笑到不行，大方又可愛的她更是博得滿堂彩。