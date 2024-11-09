林廷憶演活史艾瑪！　《影后》5新生代演員「4人是同屆北影新人」

記者黃庠棻／台北報導

生存影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結影后級卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲，7日上線之後在網路上引發熱烈討論，除了眾人所熟悉的演員之外，新生代演員們也是觀眾關注的焦點，其中更4位是同一屆的「北影新人」。

▲《影后》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

1.林廷憶

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《影后》一播出之後，討論度最高的新生代演員非飾演「史艾瑪」林廷憶莫屬，她在劇中從一個憧憬演藝圈、熱愛演戲的小白羊，為了名氣與利益逐漸黑化成為眾人眼中的綠茶婊、大魔王，從第一集到最後一幕的眼神切換令許多觀眾眼睛為之一亮。

▲林廷憶在《影后》有亮眼表現。（圖／Netflix提供）



林廷憶在《影后》的表現令人又愛又恨，但私底下的她卻時常流露出純真小女孩的眼神，先前在採訪時曾透露，這一次因為跟許多資深前輩有對手戲，坦言「壓力很大」，幸好緊張感變成對角色的幫助。談到印象最深刻的一場戲，她透露是跟鍾欣凌的對手戲，尤其是自己為了成為女主角，拋棄對方這位舊經紀人的那一幕。

▲林廷憶在《影后》有亮眼表現。（圖／Netflix提供）

對此，林廷憶笑說鍾欣凌在戲裡對她的關心，也同樣延續到了戲外，常常會不自覺地關心她，讓她備感窩心。此外，林廷憶透露在拍攝《影后》時，自己剛好正值大學畢業期，訪問時一旁的謝盈萱、楊謹華也想起當時她常常拍完一場戲，就到旁邊開視訊上課，不難看出資深前輩對她的關愛。

▲林廷憶在《影后》有亮眼表現。（圖／記者李毓康攝）

此外，林廷憶其實在2020年才以短片《雨水直接打進眼睛》正式踏入演藝圈，出道才4年時間且在《影后》上線之前，作品也只有少少的5部，沒想到就在該片有亮眼表現，23歲的她未來精彩可期，讓許多網友追完劇後紛紛直呼「明年金鐘一定得獎」、「演得太好了」。

▲林廷憶在《影后》有亮眼表現。（圖／記者李毓康攝）

2.李雪

在《影后》飾演謝瓊煖女兒的李雪總是一副玩世不恭的樣子，雖然因為童年的陰影造成長大後常常對媽媽出言不遜，但心底還是知道母親對她的付出，後來也慢慢解開與母親的心結，李雪與謝瓊煖這對相愛相殺的母女檔引起許多觀眾的共鳴。

▲李雪在《影后》跟謝瓊煖有許多對手戲。（圖／翻攝自Instagram）

事實上，李雪自2016年便踏入演藝圈，是華岡藝術學校畢業的科班生，大學時就讀臺北市立大學動態藝術系街舞組，除了演員之外，她還是舞蹈教室的老師，2016年上映的兩部出道短片《2號球衣》及《亮亮與噴子》讓她在2018年一次拿下2座金穗獎影后。

後續，李雪星途大漲，陸續演出電影《流麻溝十五號》、《疫起》，2021年以《致親愛的孤獨者》入圍第56屆金鐘獎迷你劇集女主角獎，2024年以作品《明日之子》入圍第26屆台北電影獎最佳女主角，她在該片飾演一位未婚懷孕的媽媽，拍戲時必須背著7公斤的假孕肚，兩個月和肚子朝夕相處，殺青時竟有些捨不得，其中一場她在救護車上哭喊的戲令人動容，李雪說，「每個女人生產時的聲音與吶喊都不一樣，唯一一樣的是吶喊中帶著不安，以及希望孩子平安而想用力生下來。」

▲李雪以作品《明日之子》入圍第26屆台北電影獎最佳女主角。（圖／記者林敬旻攝）

對此，當時在台北電影獎的後台訪問時，就不難看出李雪的真性情，她大方坦言自己沒有看其他人的作品，因為害怕看到其他人的演技太厲害，決定在台北電影節結束再一次補完，跟《影后》裡帥氣的唐寶兒有幾分相似。

3.詹懷雲

在《影后》中與資深前輩楊謹華譜出曖昧情愫的「流氓」詹懷雲，自然的演技在播出後同樣受到關注，可愛又兼具男人味的氣息瞬間擄獲了許多女性觀眾的喜愛，社群網站上也累積了不少粉絲。事實上，詹懷雲其實在16歲就以導演易智言的作品《行動代號：孫中山》出道。

▲詹懷雲在《影后》跟楊謹華有曖昧情愫。（圖／Netflix提供）

不僅如此，詹懷雲16歲憑藉《行動代號：孫中山》出道演藝圈，便入圍第9屆亞洲電影大獎最佳新演員獎，當年他還是一個國中生而已，後來他邊唸書邊拍戲，大學時期就讀台北城市科技大學，高中時期除了戲劇之外，對於饒舌音樂產生興趣，目前除了演員之外，也是一位饒舌歌手。

▲詹懷雲在《影后》跟楊謹華有曖昧情愫。（圖／Netflix提供）

詹懷雲多才多藝，除了演戲之外，自己推出的饒舌歌曲〈帶罪羔羊〉還找來同是演員的張再興執導MV；未來他還有許多作品待播，包含電影《命中註定那頭鵝》、《有病才會喜歡你》皆是擔任男主角，戲劇上則有《百萬人推理》以及《何百芮的地獄毒白》第二季，未來同樣精彩可期。

▲詹懷雲除了演員身份之外，還是個饒舌歌手。（圖／翻攝自Instagram）

4.牧森

在《影后》中，飾演「史艾瑪」男友的牧森，一開始大力支持女友的演藝事業，在對方邊打工邊試鏡時，還會到打工餐廳上演溫馨接送情，直到後來開始發現女方的轉變，他也逐漸變得不安、失望，將一個害怕戀人消失的另一半表現得淋漓盡致，牧森的演技也獲得不少觀眾共鳴。

▲牧森在《影后》飾演林廷憶的男友。（圖／Netflix提供）

事實上，牧森在2021年才出道演藝圈，作品多以廣告為主，近期才開始往電影、電視圈發展，後續將有兩部電影即將上映，包含《刺心切骨》、《進行曲》。

上述4位演員，林廷憶、李雪、詹懷雲、牧森除了都演出《影后》之外，還有一個共通點，就是都是在2022年獲選為台北電影節非常新人，除了是同一屆的「同學」之外，也同時在本劇獲得觀眾極大關注。

▲林廷憶、李雪、詹懷雲、牧森皆在2022年獲選為台北電影節非常新人。（圖／翻攝自Instagram）

5.詹子萱

在《影后》中飾演王可南（南瓜小姐）的詹子萱在戲中是個千金大小姐，生活在演藝世家的白富美，如同她在劇中所說「我在我們家就是最沒出息的」，演繹出外在總是一副無所謂，內心卻是五味雜陳的無奈星二代角色。

▲詹子萱才剛奪下第59屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎。（圖／記者黃克翔攝）

詹子萱在以《愛愛內含光》奪下第59屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎後，又在《影后》中展現出不同的演技，在她無所謂的眼神中流露出一絲無奈。之後，詹子萱也有新作品推出，將出現在台劇《我們與惡的距離 II》，加上新人獎的加持，未來的演藝之路相當令人期待。