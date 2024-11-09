ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳怡霈居酒屋吃飯「遇驚人一幕」！老公搖頭：這才是日本最真實的模樣

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈2023年宣布和日籍老公Akira結婚後，不時會和粉絲分享在當地的生活。她8日便在社群網站透露，當晚和另一半在居酒屋吃晚餐時，意外遇到「不可思議」的一幕，讓她直言居酒屋就是「日本人的真面目展現地」。

▲吳怡霈最近和老公在日本度假。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈8日和Akira在居酒屋吃晚餐時，隔壁桌坐了6位日本男女，結果「吵到一個不可思議」，吵到夫妻倆無法好好聊天，「無論是分貝或音頻都很值得報警（？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，吳怡霈不禁好奇問「欸你們日本人不是很安靜嗎」，Akira聽完則是搖頭反問「誰說的」。老公直言禮拜五晚上的居酒屋能看到日本上班族最真實的模樣，「平常電車上的那些人都在壓抑，那都不是真的，不是真的，不是真的！」

▲▼吳怡霈。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

▲▼吳怡霈在留言區和網友互動。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

▲▼吳怡霈。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

相較之下，吳怡霈哭笑不得地說台灣人真的很安靜，「其實日本人沒有很安靜」，但也因此反思是否對日本有既定的刻板印象。

吳怡霈Threads全文：

晚上跟桑原先生在居酒屋吃晚餐
隔壁桌6位日本男女
吵到一個不可思議
吵到我們想聊天都聽不到的那種
整間店已經很吵 但隔壁桌的最誇張吵
無論是分貝或音頻 都很值得報警（？
·
我說 欸你們日本人不是很安靜嗎？
桑原先生搖頭說：誰說的？
週五晚上的居酒屋
才是日本上班族最真實的模樣
平常電車上的那些人都在壓抑
那都不是真的 不是真的 不是真的
如果大家想了解真實日本社會
請在週五晚上去一趟大眾居酒屋看一看
日本人也沒有奪安靜

是我們對日本太刻板印象了嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

推薦閱讀

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

前啦啦隊女神鬆口認「斷聯舊愛」　親揭心碎分手內幕

前啦啦隊女神鬆口認「斷聯舊愛」　親揭心碎分手內幕

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了

李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

前啦啦隊女神鬆口認「斷聯舊愛」　親揭心碎分手內幕

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳怡霈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《超人》混血兄弟消失2年變超帥！五官如男偶像　姨母粉暴動：長大了
  2. 劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀
  3. 第67屆葛萊美入圍名單出爐！泰勒絲又破紀錄…披頭四時隔27年提名
  4. 鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應
  5. 獨／球后痛揭幫前輩洗內褲！江宏傑認「球隊潛規則」　升格教練：不讓選手委屈
  6. 小龍女隊長被控心機重！搭Uber「上車前1舉動」她傻眼：搞得我有大頭症
  7. 吳怡霈居酒屋吃飯「遇驚人一幕」！老公搖頭：這才是日本最真實的模樣
  8. 百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」
  9. 前啦啦隊女神鬆口認「斷聯舊愛」　親揭心碎分手內幕
  10. 小孟老師／11月9日星座運勢　巨蟹紛紛擾擾已過「享受平靜吧」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366