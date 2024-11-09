吳怡霈居酒屋吃飯「遇驚人一幕」！老公搖頭：這才是日本最真實的模樣

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈2023年宣布和日籍老公Akira結婚後，不時會和粉絲分享在當地的生活。她8日便在社群網站透露，當晚和另一半在居酒屋吃晚餐時，意外遇到「不可思議」的一幕，讓她直言居酒屋就是「日本人的真面目展現地」。

▲吳怡霈最近和老公在日本度假。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈8日和Akira在居酒屋吃晚餐時，隔壁桌坐了6位日本男女，結果「吵到一個不可思議」，吵到夫妻倆無法好好聊天，「無論是分貝或音頻都很值得報警（？」

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對此，吳怡霈不禁好奇問「欸你們日本人不是很安靜嗎」，Akira聽完則是搖頭反問「誰說的」。老公直言禮拜五晚上的居酒屋能看到日本上班族最真實的模樣，「平常電車上的那些人都在壓抑，那都不是真的，不是真的，不是真的！」

▲▼吳怡霈在留言區和網友互動。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）



相較之下，吳怡霈哭笑不得地說台灣人真的很安靜，「其實日本人沒有很安靜」，但也因此反思是否對日本有既定的刻板印象。

吳怡霈Threads全文：

晚上跟桑原先生在居酒屋吃晚餐

隔壁桌6位日本男女

吵到一個不可思議

吵到我們想聊天都聽不到的那種

整間店已經很吵 但隔壁桌的最誇張吵

無論是分貝或音頻 都很值得報警（？

·

我說 欸你們日本人不是很安靜嗎？

桑原先生搖頭說：誰說的？

週五晚上的居酒屋

才是日本上班族最真實的模樣

平常電車上的那些人都在壓抑

那都不是真的 不是真的 不是真的

如果大家想了解真實日本社會

請在週五晚上去一趟大眾居酒屋看一看

日本人也沒有奪安靜

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是我們對日本太刻板印象了嗎？