何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

記者蔡宜芳／綜合報導

女星何依霈8日爆出婚前曾有一名交往多年的同性女友，對方還在分手後向她索要金錢，何依霈為此發文解釋來龍去脈，掀起熱議。而她的丈夫龍語申、親妹羅巧倫隨後都在社群發聲，表達對她的支持。

▲何依霈和龍語申在去年底結婚。（圖／翻攝自Facebook／何依霈）

龍語申和何依霈因共演《一家團圓》相識相戀，在去年11月宣佈登記結婚。面對此次風波，龍語申霸氣在社群曬出摟著何依霈的合照，寫下：「太太，不怕，我在，再大的風我們都一起面對。」完全力挺老婆。

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▲龍語申曬合照。（圖／翻攝自Facebook／龍語申 Trent）

而何依霈的妹妹羅巧倫也在限時動態曬出姊妹同框畫面，表示：「她叫我說我愛她，家人就是會經歷風風雨雨，才能風雨無阻。」同樣支持姊姊。

▲羅巧倫支持姊姊何依霈。（圖／翻攝自Instagram／chaiolun）

【何依霈聲明】

愛情不該受到性別的束縛，性別更不應成為被威脅或恐嚇的理由。針對霍某的指控，我需要做 一些澄清與說明：

在曾經的九年交往期間，這段關係對我來說意義非凡。我們最終於2022 年8月分手，後來也都各自找到了新的伴侶。為了不影響各自的新生活，我們分手時協商處理了共同的財務責任，當時我也依據協商的共識，在分手後的一年內完成了所有財務清算，彼此不再有金錢上的瓜葛。

甚至，當時因霍某急需資金，我主動申請貸款，以便儘早將資金轉給她。至今，我仍在償還這筆貸款。

至於交往的過程中，生活中的日常開銷，例如房租、車貸和保險等，雙方都協議共同分擔，支出的決定也都是雙方共同討論的。所以我真的沒想過，對方會莫名在分手且財務結清後，繼續以交往時的支出向我索取錢財，難道只因我是公眾人物，九年多的交往裡，所有費用都該由我一人承擔？談個戀愛不論是否走到最後，都需要在分手後為她下半生花費直接買單？

令人遺憾的是，自2023年11月起，當霍某得知我已與丈夫結婚，便開始透過電話和訊息持續騷擾我（例如揚言向媒體爆料意圖毀壞我們的名譽等)。在質問後，她又表現出悔意，嘗試和解。不僅如此，霍某還騷擾了我身邊的親友，例如打電話給我母親，聲稱自己失業是我造成的，這些毫無根據的指控更波及到他們的日常生活，讓人疲憊不堪 。

此外，今年8月，霍某以自己分手後累積的個人債務為由，再次向我勒索200萬新台幣，並不斷提高勒索金額，揚言如果我不給她這筆錢，她將公開我曾與同性交往的經歷，意圖藉此影響我的家庭與事業 。

針對記者提問的「依霈方面拒絕回應霍某」的問題，事實是自今年8月起，霍某透過粉專平台公開騷擾，讓我深感困擾，因此我才決定封鎖她 (所有證據皆有截圖為證)。更在8月底，她還曾到我的工作場所持續騷擾。由於霍某的情緒極不穩定，時而溝通順暢，時而難以理解，因此縱使我封鎖 了她，但我的經紀人（同時也是霍某的朋友）自8月20日起便不斷透過LINE、電話等方式，協助溝通（皆有通話、對話記錄為證），並向她表達我對於這些騷擾感到人身安全的疑慮，建議以合法途徑解決，請她停止騷擾。

至今，我的朋友們及經紀人仍不斷嘗試協助她，看到事態發展至此，我 深感遺憾。無論如何，我依然衷心祝福她一切安好。

最後，我為在公共平台上佔用了資源處理私人問題深感抱歉，誠心向大家致上萬分歉意。