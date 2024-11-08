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「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星Nana曾被選為「世界第一美」，2年前突然以全身刺青造型現身電影發佈會，與演員形象極為不相符，震撼全韓。後來透露媽媽希望她把刺青消除，從去年開始陸續透過雷射將刺青清除，7日她上傳了一段影片，公開了清除刺青的過程。

▲Nana公開清除刺青的雷射過程。（圖／翻攝YouTube／NA( )NA）

▲Nana過去曾因全身刺青引發話題。（圖／翻攝自Nana Instagram）

Nana 7日在社群上發布了一段影片，預告片中可以看到她上身全裸進行刺青移除的過程，過程中因為疼痛的關係，她在接受雷射時忍不住抖了一下腿，輕聲驚呼「哇哦」，她也激勵說：「一定要忍住！麻醉膏一定要敷超過兩小時。」字幕還上了「無聲地忍耐的方法」，間接表達了雷射的痛楚。即便如此，她仍表示：「其實這算是小事啦，就癢癢的而已」。

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▲Nana公開清除刺青的雷射過程。（圖／翻攝YouTube／NA( )NA）

▲Nana公開清除刺青的雷射過程。（圖／翻攝YouTube／NA( )NA）

▲Nana公開清除刺青的雷射過程。（圖／翻攝YouTube／NA( )NA）

娜娜於2022年電影《自白》的製作發佈會上，因自鎖骨至腳背的全身刺青而引起話題。之後，她在歌手趙賢雅的網路節目上，提到自己曾在心情低落時，選擇了刺青作為紓壓方式，不過後來因為媽媽的請求，她開始進行刺青移除，母親懇切地希望能再次看到她乾淨的身體。這次影片中也可以看到造型師好奇詢問她為何除刺清，她說明原因後，還被造型師稱讚「好乖的女兒」。

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