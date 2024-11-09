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韓劇《偶然成為家人》翻拍《以家人之名》　濃縮16集青春氛圍感更強

文／人物誌

韓劇《偶然成為家人》翻拍自2020年的經典陸劇《以家人之名》。講述著三個沒有血緣關係的孩子，因偶然的機會成為了家人，一起長大療癒彼此童年的故事。

原版由宋威龍、譚松韻、張新成主演。三人的兄妹故事，當時被網友封為最神家庭劇，點擊量更是突破50.1億次，深受亞洲地區的觀眾喜愛。新版更是備受期待，由《二十五，二十一》導演金勝浩執導、《女神降臨》黃寅燁、《因為初戀是第一次》鄭彩娟，以及《我們的藍調時光》裴賢聖共同主演，給觀眾熟悉卻帶有不同的新鮮感。

▲韓劇《偶然成為家人》翻拍經典陸劇《以家人之名》。（圖／JTBC，下同）

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每個家庭都是拼湊而完整的

《偶然成為家人》由沒有血緣關係的「三兄妹」以及兩位單親爸爸組成。三兄妹的童年有著相似的痛楚，因家庭變故而相遇的他們，理解彼此的傷痕。在爸爸們的照顧下，也如家人般共同生活了十年，彼此間有著比血緣更深厚的情感。

生活在同個社區的他們，從小就必須面對鄰居的各種「關心」與「討論」。活潑開朗的小妹尹珠媛（鄭彩娟飾）也在第二集為了保護哥哥，說了故事的核心價值：「每個家庭都有不同的故事，每個故事都是特別的。」簡單的言語，道出了孩子們面對人生困境的韌性。即使，他們的家庭較特別又如何，誰的家不是這樣拼拼湊湊而完整的？

改編新版步調快，青春氛圍感更強

做為翻拍作品，觀眾不免會將新作與原版比較。基本上，新版的故事與原版大致相同，而且還加了許多韓國元素，鏡頭畫面的呈現，也有韓劇一如既往的美感，色調也明亮許多，相比原版多了些青春的氛圍感。

在故事劇情節奏上，《偶然成為家人》的步調明顯比原版快上許多，雖然少了主角們的童年故事描繪，但編輯認為這樣的呈現方式，也少了許多難過的心情，在追劇時能更愉快輕鬆。相較原版的40集，新版將故事濃縮成16集，不僅適合喜歡效率追劇的人，也讓人好奇接下來的劇情會如何？本劇目前每周三於愛奇藝更新，當年喜歡《以家人之名》的朋友，快一起追起來吧。

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 偶然成為家人, 韓劇

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