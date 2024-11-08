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葉欣眉家「信箱狂收被偷拍照」！友急勸備案…看完爆粗口：付錢了事

記者潘慧中／綜合報導

葉欣眉以「瑪莉亞」暱稱打開知名度，近年與胡瓜主持《歡樂智多星》，活潑形象深植人心。常和粉絲分享生活的她，6日卻突然發文寫下「最近家裡信箱一直收到被偷拍的照片，真心感到變態」，結果朋友看完後都紛紛罵了髒話。

▲▼葉欣眉,瑪莉亞。（圖／翻攝自Instagram／yeh_mei312）

▲葉欣眉突然發文稱「最近家裡信箱一直收到被偷拍的照片」。（圖／翻攝自Instagram／yeh_mei312）

聽到葉欣眉聲稱最近一直收到被偷拍的照片時，朋友本來狂勸她報案，但仔細一看照片，「眾人罵了聲髒話叫我直接付錢了事」，原來那些是因交通違規而被拍下的照片。

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葉欣眉坦言她變換車道時，因為未依規定使用方向燈，被罰款1200元；另外一次則是因為直行車佔用最外側的轉彎車道，又被罰600元，「對，他們髒話是對我罵的。」

▲▼葉欣眉,瑪莉亞。（圖／翻攝自Instagram／yeh_mei312）

▲葉欣眉其實是因為違規才會被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／yeh_mei312）

對此，葉欣眉自嘲，「想想也是我不對，每次都沒遇到好的攝影師，幾張照片上千元這麼貴，畫質不好還只拍到背面」，就算她想記錄OOTD也寫不出來。

▲▼葉欣眉,瑪莉亞。（圖／翻攝自Instagram／yeh_mei312）

▲▼葉欣眉常分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／yeh_mei312）

▲▼葉欣眉,瑪莉亞。（圖／翻攝自Instagram／yeh_mei312）

最後，葉欣眉幽默表示不如出一本寫真集，選擇性感照當封面，結果「打開裡面都是這些紅燈區外拍照」，但朋友聽完絲毫不捧場地說：「放心，我們一定會對妳提告！」互動相當有趣。

葉欣眉IG全文：

最近家裡信箱一直收到被偷拍的照片，真心感到變態！

友人們聽聞後，
熱心關切要不要去備個案比較安全？！

看完那些照片，
眾人罵了聲髒話叫我直接付錢了事。

「變換車道未依規定使用方向燈，
罰鍰1200元。」

「直行車佔用最外側轉彎車道，
罰鍰600元。」

對，他們髒話是對我罵的

想想也是我不對，
每次都沒遇到好的攝影師，
幾張照片上千元這麼貴，
畫質不好還只拍到背面，
連想標記穿搭也寫不出來。

眉：「還是我出寫真集，
封面很性感，
打開裡面都是這些紅燈區外拍照？！」

友：「放心，我們一定會對你提告！」

祝大家行車平安。

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