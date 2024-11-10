小孟老師／11月10日星座運勢　情人是巨蟹好棒喔

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：上班心情愉快

感情：兩人一見如故

財運：主動向外求財

幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：射手

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雙子座

工作：勇於積極承擔

感情：小小甜蜜細節

財運：支出少獲利多

幸運色：綠色

貴人：天蠍

小人：金牛

天秤座

工作：帶動大家情緒

感情：進行約會交流

財運：把握市場低點

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：心緒平靜穩定

感情：打動對方芳心

財運：保持財務平衡

幸運色：綠色

貴人：金牛

小人：天蠍

金牛座



工作：獲得技術支援

感情：掌握對方心思

財運：有望翻紅出清

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

處女座

工作：自我管理時間

感情：兩人漸漸曖昧

財運：把握公司盈利

幸運色：棕色

貴人：射手

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：放手擴展格局

感情：讓情人感動了

財運：加強趨勢分析

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：雙魚

天蠍座

工作：工作很有計劃

感情：可以休息片刻

財運：熟悉金融市場

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天秤

雙魚座

工作：得到培訓機會

感情：愛情成長旅程

財運：大筆存入現金

幸運色：紫色

貴人：天秤

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：建立積極文化

感情：情人互動良好

財運：社交開創財源

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：水瓶

獅子座

工作：精進溝通技巧

感情：貴人相助有成

財運：積極發掘機會

幸運色：白色

貴人：處女

小人：雙子

射手座

工作：勇於開拓業務

感情：貼心入微溫馨

財運：收到額外禮物

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。