趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思憑藉多部熱門電視劇如《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等走紅，近日再度推出《珠簾玉幕》再掀起討論。近期她屢次遭質疑整形，先前登帶貨，又疑似因妝容、濾鏡問題讓廣大網友認不出。8日她於直播中，直球回應了大眾對她臉蛋變化的批評，直言「不知道該高興還是不該高興」。

▲趙露思回應網友對她外貌的評價。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

趙露思8日晚間登上直播，提起了近期自己外貌轉變成為大眾討論焦點一事，她直言：「不知道該高興，還是不該高興，因為最近大家都說我以前比較好看。」但接著話鋒一轉又指出「可是以前大家也沒有說我以前好看，然後現在又說我以前好看」，語氣流露出無奈，笑著表示「這個確實是感覺好像後知後覺…」。

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▲趙露思在直播中直球回應。（圖／翻攝自微博）

趙露思秉持一貫地大方、自嘲模式回應，對著鏡頭說「其實以前是好看的對吧？以前說我醜的那些人站出來！」直播片段被截取下來瘋傳後，不少網友感到心疼，紛紛替她打抱不平表示「被說醜誰不在意啊？」、「能看出來她是很屬於內耗的人」、「好話壞話全讓你們（指酸民）說了是吧？少對別人的人生指手畫腳」、「說實在的，沒有一個女生會不在意別人對她容貌的評價」。

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