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奎丁素顏膚況驚見「滿臉泛紅痘疤」！　零修圖特寫照曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber奎丁日前拍片自爆「毀容又誤診」，眼下雙頰出現蜂窩性組織炎，經過住院開刀才順利康復。最近她在IG上傳短片秀出昔日滿臉泛紅及痘疤的真實膚況，同時也曬出舊照分享皮膚護理後的心得，揭露曾經飽受皮膚問題困擾的過去。

▲▼奎丁。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁公開之前的膚況。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

透過奎丁分享的照片可見到，她的臉頰和下巴都有明顯泛紅、痘疤及一些凹凸不平的痕跡，特別是在下巴附近似乎還有一些暗沉和發炎的狀況。奎丁透露，自己本身是油性膚質，但兩側臉頰偏乾，且膚色不均、毛孔粗大，甚至出現越保養皮膚越糟的狀況。然而，當她下定決心學習正確的保養方法後，也逐漸摸索出對症下藥的重要性，成了她成功讓爛臉重生的關鍵。

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▲▼奎丁。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁分享保養祕訣。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁指出，保養不能偷懶，持之以恆的護理讓她看到明顯的變化。她透露，每當親朋好友見到她，都會驚訝她的皮膚改善成果，紛紛好奇她是如何辦到。對此，奎丁表示，一切都歸功於自身對保養的努力與持續，讓她現在能自豪地稱自己為「保養教科書」、「膚況小博士」。最後，奎丁強調，護膚需要由內而外、全方位的照顧，不能只依賴外在的保養品，必須在日常生活中全面顧及。

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