鹿晗發文「幫女友關曉彤宣傳」後突刪文！原因引遐想　網酸：故意的

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸藝人鹿晗和關曉彤的感情一直穩定，2017年交往以來，7年間被傳出5次結婚消息，兩人越愛越公開，在彼此的生日總是不吝放閃。近日，關曉彤的新作品《小巷人家》近日開播，鹿晗大方在微博轉發女友貼文宣傳，但不久後被網友發現悄悄刪文，引發熱烈討論背後的原因。

▲鹿晗、關曉彤穩定交往7年多。（圖／翻攝自鹿晗工作室、關曉彤微博）

關曉彤在個人微博發了一系列《小巷人家》的相關宣傳，內文寫下「立冬記得吃餃子，今晚小巷見」，隨後男友鹿晗轉發了該篇貼文寫著「追劇追起來」，並且附上了數個電視符號，但過沒多久竟刪除了該篇轉發，此舉也引起網友議論背後原因，「鹿晗刪除關曉彤新劇宣傳微博」一口氣就登上了熱搜前排。

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▲鹿晗刪文。（圖／翻攝自微博）

鹿晗刪除的原因引發各種猜測，有網友指出疑似是因為關曉彤粉絲不滿，集體到鹿晗微博下方批評，認為這樣的舉動會影響到關曉彤劇中組的CP，留言區紛紛表示「這還用想嗎？肯定是關曉彤讓刪除的」、「這樣流量更高是吧」、「跟王安宇CP感太強了，吃醋了吵架了吧」、「故意的反向宣傳關曉彤的新劇」、「不刪怎麼達到現在的宣傳效果？妥妥的炒作自導自演讓網友遐想」、「第一眼看成刪除官宣的微博了」，各種說法都有，但他刪文的真正原因，應該也不太可能公開。