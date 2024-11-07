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蕭秉治睽違10年重返小巨蛋　門票完售...公司緊急宣布「加開包廂位」

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治將在12月7日於台北小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，日前門票已經售罄。為了滿足歌迷的需求，唱片公司正在籌劃加開3樓包廂的座位，以便讓更多的歌迷能夠進場觀賞，演唱會3樓包廂以往多是留給藝人親朋友好友或是贊助廠商，這次加開座位也是希望歌迷能如願進場，一起見證蕭秉治睽違10年重返小巨蛋。售票資訊之後會再公布。

▲▼蕭秉治〈我對你的愛沒有盡頭〉。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治將推出新專輯《完人》。（圖／相信音樂提供）

而他也即將推出新專輯《完人》，首波主打歌〈我對你的愛沒有盡頭〉，這首歌曲靈感來自於父母對他無私的愛，他說：「這首不單單是對情人唱，也是對身邊愛的人說的，希望聽完會很感動。」他特別喜歡「溫柔的縫補我額頭上的傷口」這句歌詞，就像父母對他無私的愛豢養著，才得以縫合曾經破碎的心，成為更完整的人。

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〈我對你的愛沒有盡頭〉的MV講述一對老夫婦的愛情故事，從第一顆糖果定情、透過傳聲筒求婚邁入下個階段，即使到老，身邊的愛人已不在，但這份愛早已化為浪漫粒子存在每個時空，就像宇宙般沒有盡頭，如同歌詞唱道「就算有天你不得不先走，還有回憶陪我感動。」連劇中老奶奶也被感動到拍攝時數度淚流不止，還因此拜託導演先別放音樂才得以繼續上戲。

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