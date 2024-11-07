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NanaQ分手「遭虧被下降頭」！　他曝盲點吐槽：錢多當然巴著妳

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」日前與刺青男友斷崖式分手，並透過IG短片記錄失戀的心情寫照，在持續更新15天後宣布結束這段日更，消息曝光後引發外界討論及關注。最進她在IG限動PO出一段與感情前輩的對話，透露對方不但認為她被下降頭，甚至還猜測前任可能是在看了她證券戶後，認為不夠有錢所以才提出分手，「妳錢多的話他怎麼可能離開妳，當然是巴著妳。」

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

NanaQ提到，這位前輩問她「為什麼會被下降頭（指情感上的迷惑）」，而她則回答對方：「我覺得他對我很好啊。」並舉例前任曾經送她護手霜，沒想到這個回答卻引來前輩的一番犀利吐槽。NanaQ透露，當她進一步解釋前任的「好」體現在一些小禮物上時，前輩卻不留情面地指出：「就這樣給他看證券戶？」

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▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ在IG限動分享一段對話。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ表示，前輩更對她直言「妳太單純」，並點出問題在於她對前任過於信任，甚至在財務方面毫無保留，「妳太單純。是妳錢太少，妳錢多的話，他怎麼可能離開妳？當然是巴著妳不放。」為此，NanaQ認為前輩的說法既直接又傷人，同時也在文中詢問粉絲看法。

▲▼失戀第五天

▲NanaQ透露曾給前任看過證券帳戶。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

事實上，NanaQ日前在分享失戀第5天的心情時透露，前任說過喜歡乖乖牌，因此，她刪掉了曖昧對象的聯繫方式、每3天發1次合照、發文要tag、做任何事都要講、已讀就要回、給新家鑰匙、給看證券帳戶。不料最後仍以分手收場，讓NanaQ忍不住感嘆：「這麼聽話有什麼用？到底要怎麼做才對？」

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NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

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