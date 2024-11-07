黃寅燁、庭沼珉接力登台！12月見粉絲　跨海喊話：想吃雞排、珍奶

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神黃寅燁、女神庭沼珉首度來台，分別於12月14、15日來台舉辦見面會，兩人皆是首度在台灣舉辦專場，門票預計於16日中午12點在拓元售票系統正式開賣，粉絲在2024歲末一同與偶像提前共度溫馨聖誕！

▲黃寅燁即將在12月首度來台。（圖／Dream High Entertainment提供）



男神黃寅燁見面會主題「IN LOVE」意味著「愛上寅燁沈浸在彼此相愛的時光」，對粉絲示愛展現寵粉心意，最特別的是，黃寅燁寵粉巡迴以台灣為首場起點，一路至曼谷、東京、大阪、馬尼拉、利馬、聖保羅、聖地牙哥、蒙特利、首爾，首次跨出海外與粉絲見面，他在IG熱情表示「很快再見」引起各地粉絲暴動。

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即將首度來台，黃寅燁心情非常興奮，也對粉絲推薦的各種台灣小吃雞排、珍珠奶茶、小籠包等都很想嘗試，更為了第一次與台灣粉絲相見，特別準備了面對面近距離的親筆簽名互動活動安排，相當令人期待。

▲庭沼珉即將在12月首度來台。（圖／Dream High Entertainment提供）



女神庭沼珉前陣子剛演完《媽媽朋友的兒子》，她是位「香菜」控，喜愛在食物中加上香菜，聽聞台灣有許多小吃也會加上香菜後十分感興趣，首度來台灣舉辦粉絲見面會一定要好好向粉絲打聽道地特色美食。

兩位藝人分別於12月14、15日來台舉辦見面會，場地設於Zepp New Taipei，兩人接力與粉絲見面，更多見面會相關詳細資訊可至主辦Dream High Entertainment官方臉書洽詢。