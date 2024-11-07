佳娜被問「產後多久才開機？」羞吐時間點　二胎計畫也曝光

記者劉宛欣／綜合報導

烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚育有一女後，定居台灣，時常會在Instagram分享各種家庭日常。近日，她在限時動態開啟QA問答，其中就有粉絲直接問起與老公的房事，她也大方地解答了生產完後開機的時間。

▲佳娜與祖雄在2023年結婚。（圖／翻攝自佳娜Instagram）

有粉絲直接詢問佳娜「我剛生完兩個月，跟老公都沒有性行為。想讓詢問佳娜生完多久才有性行為？」佳娜對此坦然地回覆「我生完有詢問過婦產科醫生，他說自然產差不多建議給一個月的修復期，如果是剖腹產我就不確定，基本上一個月後就沒問題」，此外還有人問起第二胎的規劃，她則表示「我們計劃在明年下半年，開始（準備）懷第二胎」。

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▲佳娜回答粉絲提問。（圖／翻攝自佳娜Instagram）

另一方面，佳娜還提到孕期在家的時光，她說：「我天天在家吃零食和追劇，偶爾心情好的時候還會去健身」，有其他孕媽咪苦惱地詢問「親餵後乳房有下垂問題嗎？我第一胎親餵後上，乳房沒肉整個變沒氣的氣球一樣，好絕望」，她則曬出餵寶寶喝奶的照片表示「從來沒有親餵過，從內內（寶寶小名）出生，我都用瓶餵方式，餵她喝母奶」。

▲佳娜曬出餵奶照。（圖／翻攝自佳娜Instagram）

佳娜在2022年認愛祖雄，隔年登記結婚，並於今年1月生下愛女，數月前提到了補辦婚禮的可能性，坦言有計劃在明年補辦婚禮，不過前提是明年不會再度懷孕。為此，佳娜幽默地說：「如果明年我不會再懷孕的話，就很有機會啦。」此外，當被問到打算生幾胎時，佳娜坦言想在台灣建立一個大家庭，同時也信心喊話：「我覺得我還可以生至少3個小孩。」