串流收視週榜／古偶陸劇收視戰「台灣開打」　《吉伊卡哇》衝第一

記者陳芊秀／綜合報導

11月陸劇出現「古偶大亂鬥」的局面，各家平台都推出古偶大戲對決收視，同檔期還有小黑馬《探晴安》深獲好評，同時古偶陸劇也陸續在台灣上架，收視戰在台灣串流平台再度對決。而秋季日本動畫收視表現依舊強勁，《吉伊卡哇》動畫更衝上平台收視第一，《ETtoday星光雲》整理最新一週串流收視排行。

friDay影音／《長假》回憶殺

▲friDay影音收視週榜（10/28-11/3）。（圖／friDay影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

木村拓哉、山口智子主演的經典日劇《長假》在1996年播出時，不僅締造高收視，更在日本發生「月九不出門（週一追劇不出門）」的社會現象。該劇相隔28年，首度在台灣串流平台上架，首週排行第10名。

▲木村拓哉主演經典日劇《長假》掀回憶殺。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《吉伊卡哇》收視奪冠

▲Hami Video收視週榜（10/28-11/3）。（圖／Hami Video提供）

「吉伊卡哇」在台灣掀起旋風，熱潮也燒進串流平台，《吉伊卡哇》動畫原本是日本富士電視台晨間新聞節目的單元，在2022年推出，如今在Hami Video全集上架，上一週收視排行第2名，最新一週已經衝上第一。動畫被歸在平台「兒童類」，收視超越韓片《變身機長》、古偶陸劇《錦繡安寧》等人氣影視作品，人氣無敵。

iQIYI／古偶《大夢歸離》妖神戀

▲iQIYI收視週榜（10/28-11/3）。（圖／iQIYI提供）

《大夢歸離》是這波古偶陸劇大亂鬥中，第一部定檔的陸劇，由知名導演郭敬明化名「張戈敏」執導，故事靈感取自千年古書《山海經》，描述大妖朱厭為幫助找回白澤令，與繼任神女文瀟等人組成捉妖小隊，將妖獸一一抓獲，為人間平亂。該劇目前在iQIYI台灣收視排行第2，僅次於10月最受歡迎陸劇《錦繡安寧》。

▲《大夢歸離》上演妖神戀。（圖／翻攝自臉書／iQIYI TW）

KKTV／懸疑親情《獅子的藏身處》

▲KKTV收視週榜（10/28-11/3）。（圖／KKTV提供）

日劇《獅子的藏身處》在KKTV等多個平台同步更新，收視成績不俗。該劇描述一對兄弟相依為命，有自閉症的弟弟同時擁有美術天分，某日闖入一個小男孩「獅子」，讓兄弟倆平靜的生活出現變化，劇集結合親情與懸疑事件，由柳樂優彌主演，坂東龍汰飾演有自閉症的弟弟，年僅5歲的童星佐藤大空飾演神秘小男孩「獅子」，3人緊密的親情互動，深深打動觀眾的心。

LINE TV／《錦繡安寧》攻進前3

▲LINE TV收視週榜（10/28-11/3）。（圖／LINE TV提供）



《錦繡安寧》最新一週收視衝上前3名，同時也是LINE TV連續多週前三名都是綜藝節目以來，第一部衝進前三的劇集。《錦繡安寧》在大陸是10月收視成績最好的作品，男女主角張晚意、任敏打破陸網事前不看好印象，播出後收視成績越來越高。

MyVideo／古裝探案《探晴安》

▲MyVideo收視週榜（10/28-11/3）。（圖／MyVideo提供）

最新台劇《妮波自由式》莊凱勛、林思宇（宇宙） 、張書豪、陸夏等人演出，尺度打破台劇極限，獲封台版LGBTQ版慾望城市，一開播就衝上平台收視第一。陸劇《錦繡安寧》排第4，而第8名的《探晴安》是小成本製作，每集時長約30分鐘，由常華森、趙晴主演，除了男女主角有CP感，該劇是常華森第一次擔任男主角，也是第一部有拍吻戲的劇集，播出後也獲得劇粉好評，是陸劇「古偶大亂鬥」中評價甚好的作品。

▲《探晴安》CP感超好。（圖／翻攝自微博）