胡瓜砸1500萬邀眾星開唱　突點名黃安...開嗆：很討厭！　

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍、砸1500萬打造的「鑽石舞台之夜演唱會」，今（7日）舉辦記者會，號召康康、金佩姍、曾心梅、阿吉仔、林俊逸、歐漢聲與賴慧如出席，其餘卡司還有AKB48 Team TP、Ozone、九孔、任賢齊、林美秀、豹小子、陳美鳳、鍾采穎、藍心湄等。

▲胡瓜領軍舉辦「鑽石舞台之夜演唱會」。（圖／記者黃克翔攝）

過去曾唱過許多戲劇歌曲的金佩姍，這次也受邀演出，胡瓜自己也唱過〈包青天〉，因此他說「鑽石舞台」演出，計畫唱許多戲劇歌曲，還突然開砲：「像〈新鴛鴦蝴蝶夢〉，雖然唱那個歌的人（指黃安）很討厭，但歌不討厭，歌是無罪的。」讓全場笑翻，康康也直呼：「不要幫我們得罪人！」

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這回接下統籌重任，胡瓜坦言壓力超大，因今年受邀參與「藍寶石」演唱會後回味無窮，但也發現若以餐廳秀名義會比較狹窄，許多有年代故事的歌手大多淡出歌壇，無法延續，因此這次集合老、中、青三代由60多歲到10多歲，年齡層相當多元化，並以胡瓜的第一檔綜藝節目《鑽石舞台》為名，齊力打造超強經典綜藝秀，希望能夠繼續傳承。演唱會將於明年2月22、23日在北流登場，門票8日下午1點開賣，詳洽年代售票、全台四大超商。

▲ 胡瓜領軍眾星。（圖／記者黃克翔攝）