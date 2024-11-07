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蹦闆坦言接拳賽「想一戰成名」　喊話統神：不是打LOL動手指就贏

記者蘇晟彥／新北報導

《拳上2024》即將開戰，在比賽倒數45天之際，主秀選手蹦闆、統神分別接受《ETtoday新聞雲》採訪，為了不輸給口中的「賴皮豬」，蹦闆一週苦練4天毫不怯戰，儘管中間有幾度想放棄，但他在接受訪問時說，「我覺得這場比賽是對自己負責，這是一場考驗自己實力的比賽」，而他也透露自己正努力增重，跟對手統神「瘦身有成」把自己唯一優勢放掉，自己有８０％的勝率會在賽場上快速T.K.O.（Technical Knock Out）對方。

▼蹦闆一週練４天，自認有８０％機率戰勝賴皮豬統神。（圖／記者李毓康攝，下皆同）

▲▼蹦闆拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

《拳上》繼去年讓鍾培生、Toyz同台廝殺後，今年《拳上2024》邀請到最具話題的亞洲統神張嘉航出賽，儘管賽前許多人期待是跟哥哥張葦航（國動）正面交鋒，但最後是由因為「互看不順眼」的蹦闆上陣，在賽前記者會兩人就火藥味十足，不只將在擂台上見真章，還岔賭「打輸捐100萬做公益」。

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對於一開始會答應參加拳上，蹦闆坦言「這是可以一戰成名的機會」，因為自己個性激不得，被統神這樣一講就答應，但一方面又覺得對自己是一種挑戰、也怕拒絕自己會很丟臉，自己人生到現在還有做過這樣的事。但在記者會時，兩個人測量體重發現相差41公斤，根本是不同量級的比賽，也因此不少人在賽前就看衰蹦闆，認為量級相差如此巨大，統神只要狠命尻上去就能贏。

對此，蹦闆則說，自己也認為兩個人量級相差很大，但這個量級是「會打拳擊的人」才有差異，對於他們兩個之間的戰爭反而沒有那麼大，不過蹦闆也自認「自己處在劣勢」，自己也聽從教練指示絕對不能繼續瘦下去，因此他還設定鬧鐘要不斷進食，而針對統神「消風1/2」，蹦闆也笑說，「他把自己唯一優勢減下去，那統神就更沒有贏面了，自己有80%的機率可以打爆他」，他說自己也胖過，知道胖的時候體力如何，因此統神快速消風，更看不到他贏的畫面，而問起去年鍾培生幾乎是以壓倒性的方式T.K.O Toyz，他也說自己希望能夠快點結束比賽，應該可以迅速把統神打下場。

▼蹦闆為拳賽積極備戰。

▲▼蹦闆拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

而蹦闆跟統神一樣都有妻兒，但在參賽前蹦闆並沒有事先跟家人告知，現場也不打算帶她們去看，自己小孩畢竟才6歲，那種場面太血腥不會讓他去受到打擊，聊到去年在主秀時，鍾培生、Toyz都用極為嘲諷的出場讓全場嗨爆，今天有沒有「想法」，蹦闆現場也透露自己準備的出場方式，但為了想要給觀眾期待感，這邊就先不爆雷，只能說非常「符合」對於統神的想像。

最後蹦闆也說，關於兩個人在記者會上岔賭做公益100萬一事，也不知道統神最後到底會不會履行，但自己絕對會照做，當天也有大約500親友團會買票到現場替自己加油，他也對統神喊話說，「其實不知道（統神）哪來的自信說會打贏我，影片一直在嗆聲，但這又不是打LOL，不是動動手指就會贏」

《拳上2024》活動資訊 ：

活動日期｜2024.12.21（六）
入場時間｜17:30
演出時間｜19:00
演出時長｜約220分鐘
演出地點｜臺北小巨蛋（105臺北市松山區南京東路四段2號）
啟售時間｜2024.11.6（三）12:00 全面開賣
購票方式｜KKTIX及全台全家便利商店
票　　價｜VVIP 48,000（享特殊福利）/ VIP 15,000（享特殊福利）
5,800 / 3,300 / 2,500 / 2,000 / 1,600 / 1,200 / 800 / 身障席400
售票網址｜https://carryfc.kktix.cc/events/bs5264az
主辦單位｜臺灣格鬥運動股份有限公司、鍇睿國際數位股份有限公司

▲▼蹦闆拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

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拳上, 蹦闆, 統神, 拳擊, 新北

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