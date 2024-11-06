張信哲世界巡演唱6年　突宣布將收官「看一場少一場」

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲獲邀拍攝汽車代言廣告，拍攝代言廣告當天，張信哲才剛結束前晚至深夜的錄影，隨即從杭州趕到上海，一早就精神奕奕出現在片場中，其中有一個場景還是名導李安《色戒》中梁朝偉和湯唯喝咖啡的地方，也為廣告增添懷舊美好的老上海低調奢華的美感。

▲張信哲接下汽車代言。（圖／潮水音樂提供）

張信哲本身是有名的古董迷，也收藏許多上海百年風華的家具和藝術品，因此該汽車品牌特別選在十里洋場的上海作為拍攝地，為張信哲量身打造代言廣告；當他得知被選為代言人，當下開心說：「開了10幾年，終於接到他們的邀請與合作，真的很開心！」

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至於給自己的駕駛技術打幾分。他笑說：「應該有90分吧。」提到親友坐他車的評價，張信哲則說：「大家都很享受我的駕駛啊！」表示自己雖非賽車級的技術，但掛保證絕對是安全駕駛。他忙個唱之餘，也開始想念起開車出遊的樂趣，被問到最想在什麼地方開車旅遊？他不假思索說：「想要在歐洲自駕旅行，飽覽當地的人文歷史和風景。」

▲張信哲世界巡演將邁向尾聲。（圖／潮水音樂提供）

此外，張信哲世界巡演歷經三段式滾動、升級，一巡轉眼已六年，他感激說：「未來式六年多來，謝謝你們一站一站的跟著我、一站一站地為我加油，接下來的每一站，我也將把不同的驚喜和感動帶給你們。」而他也將在本週前進馬來西亞，舉辦吉隆坡站，面對年關將近，終極版也即將迎接光榮收官，接下來可說是「看一場少一場」。