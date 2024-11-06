詹惟中登玉山險跌落山谷！舉亡父書法「突吹怪風」　小鐘發誓：真實發生

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀請到盧廣仲、李玉璽、美麗本人、小鐘、Eric擔任來賓， 一起聊聊「暴走才是王道！旅行越虐越上癮」！小鐘透露自己其實也是一個愛走路、運動爬山的人， 他分享有次主持外景節目去爬玉山的荒謬經驗， 當時製作人告知可以找好友一起上節目挑戰攻頂， 小鐘便找了詹惟中和民雄， 剛好詹惟中也想幫父親完成登上玉山的遺願，便帶著父親的遺照、 手寫的書法起程。





▲小鐘分享跟詹惟中登玉山的故事。（圖／東森綜合台提供）

歷經千辛萬苦一行人終於攻頂， 詹惟中感動的舉起爸爸親手寫的書法，但這時突然颳起一陣怪風， 竟把「書法吹走了」當時攝影師還丟下手中的攝影機， 試圖把書法抓回來，但沒來得及，回憶這段經歷小鐘笑說：「 那個東西飛走之後會被人家告，因為不能在山上亂丟紙屑」 此話一出笑瘋全場，小S還再三跟小鐘確認這故事是否為真， 小鐘信誓旦旦表示：「我發誓，不然妳現場Call Out 詹惟中」小S則一臉不屑。

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▲小鐘保證是真實案例。（圖／東森綜合台提供）

而不管是挑戰哪一座山，絕對都是安全第一，就在爬玉山的過程中， 詹惟中不慎腳滑差點摔下山谷，是小鐘即時拉住：「我一手抓住他， 他才沒掉下去」小S一聽立刻提出質疑：「你怎麼可能單手抓他」 小鐘則再次發誓「我發誓，這是真實的事情！所以他視我為恩人」。