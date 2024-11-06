19歲演到現在！莫子儀再戰8小時舞台劇《如夢之夢》　

記者許逸群／台北報導

43歲的金馬影帝莫子儀今（6日）出席舞台劇《如夢之夢》的記者會，他多次參與這齣長達8小時的舞台劇，坦言：「再演一定完全不一樣。這齣戲非常複雜，跨越很多不同的時空，包括自己的生命狀態，在詮釋角色上也會不一樣。就算我老了也只是增設角色的厚度，相信會越演越有味道。」

▲舞台劇《如夢之夢》的記者會。（圖／記者許逸群攝）

《如夢之夢》全劇長達8小時，除了對觀眾是個很特別的體驗，對演員也是一大挑戰。莫子儀笑說：「要開始好好地鍛鍊體力了。」但他也表示，從19歲就參與該劇的他，多次演出感受到觀眾的回饋都很棒，「這是很難得的體驗，在國外也不一定有這樣的機會。」

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導演賴聲川表示，舞台劇《如夢之夢》將滿25周年，而他成立的「表演工作坊」則已滿40周年。他憶起當年成立並命名時，不希望為劇團設定具象的名字，怕被定義，所以選擇最終命名「表演工作坊」，讓劇團未來的路更加寬廣與開放。

另外，近年演員的兩岸話題不斷，而最近忙碌於舞台劇的莫子儀，年底還有電影《餘燼》的宣傳工作。他表示，自己的作品本來就不多，「還有人願意找我演戲就很珍惜。」他也說道：「作為演員有很多不同的選擇，每個人有自己的取捨、想要走的道理與選擇的方式，都沒有其他人能批評。」