記者蔡琛儀／台北報導

出身自《聲林之王2》的歌手陳忻玥，推出新專輯《V》，今（6日）舉辦發片記者會，包括老闆陶山、庭竹，好友李芷婷、李杰明都來站台；她過去以歌曲〈炙愛〉在網路上創下超高點擊，她笑說覺得自己很滿意現在的知名度，沒被人認出反而很開心，「我沒有覺得我不紅，我紅到開心的狀態就好，平常有演出就很開心，大家願意校園找我就好了。」

▲▼陳忻玥發片記者會，李芷婷、李杰明和好友老闆陶山都到場。（圖／陶山音樂提供）

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而好友李芷婷則是相反，常常上新聞，她笑說：「芷婷就是人紅，比較辛苦，其實我很少看新聞，只希望她開心快樂，不管大家寫什麼，我就希望她開心快樂，不要管外面的聲音。」

陳忻玥曾經歷過一段唱歌低潮，後來找了歌唱老師幫忙才順利度過，被問到近期熱門話題「心靈課程」，陳忻玥坦言 7、8年前在朋友介紹下也去參加過，花了3、4萬元上了兩三天，還為此跟朋友借錢，但後來因為覺得對自己沒什麼幫助沒有再繼續上，她雖表示不認為有邪教的感覺，課程都是在認識自己的情緒，不過她最後和心靈課程認識的人及當初介紹她去的朋友都沒有再聯絡。

▲陳忻玥透露自己單身2年。（圖／陶山音樂提供）

外型頗有個性的她，卻自認在感情非常委屈求全，被前男友提分手後，她還一度哀求對方復合，「我想要他回來，我說那我去學開車，因為他說希望我在他的人生裡有更多幫助，所以我為此還去上駕訓班，後來想一想就放棄。」目前她單身快兩年，前陣子還曾用交友軟體嘗試擴大交友圈，本來對一個男生頗有好感，兩人認識長達6、7個月，結果對方最後另結新歡，讓她失落好一陣子。