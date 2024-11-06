ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

原少HAKU俊希一日店長吸兩百人　聞徐若瑄罹癌　兩人喊：「她帶給我們溫暖」

記者葉文正／新北報導

HAKU與俊希在《原子少年2》人氣持續增溫，今天兩人更在新北蘆洲焦糖楓擔任一日店長，並吸引兩百粉絲到場力挺，由於店門前馬路狹窄，粉絲一度擠到路上，相當驚險，而兩人也首度親餵粉絲吃烤肉，讓粉絲超開心。

▲俊希與HAKU出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲俊希(右)與HAKU出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

HAKU提到演唱會將會有兩個學長來當嘉賓，學長也會演唱歌曲，不過自己目前還沒有簽公司，對於節目成員花花植播抽菸，他也表示：「之前ELLA有說要注意自己的言行，希望讓花花自己沉澱一下。」至於曾來節目的大來賓徐若瑄罹癌，他也說「徐若瑄很敬業，帶給我們溫暖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲俊希與HAKU出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲俊希與HAKU到蘆洲做活動。（圖／記者葉文正攝）

HAKU也提到，雖然公演很多，練習也很多，但家裡有小型健身房，即便練習很累，半夜也會在家裡健身，也同時練歌，不過練習的同時家人也都聽到他的聲音，不好意思吵到他們。

▲俊希與HAKU出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲兩人透露節目已錄完。（圖／記者葉文正攝）

俊希則透露，演唱會時會有小驚喜，也跟團員們約排練，希望花花可以靜一靜，沒有太打擾他。而因為賽制之後有重大爆炸，也請大家可以期待這些變革。而他也說：「看到前輩徐若瑄生病，希望她可以早日康復，最後一次錄影她也來了，讓我們蠻感動的，徐若瑄說，不用太擔心一定要有多好的表現，可以慢慢搜尋跟發展，不用心急，我們也一定會去支持她演出的《乒乓男孩》。

▲俊希與HAKU出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲俊希與HAKU出席一日店長活動，吸引大批粉絲。（圖／記者葉文正攝）

他們說，非常開心這麼多粉絲來挺他們當一日店長，本來擔心因為平常日，不會有太多人來，沒想到人潮這麼多，「感激他們喜歡我們，但親餵有點害羞，畢竟從來沒有過。」俊希也是第一次餵HAKU，很害羞，不知道要看哪裡。

兩位首次擔任一日店長，HAKU與俊希透露自己有不少打工經驗包括高中曾在火鍋店打工，擔任過店長、 工讀生、廚師、服務生等職務。對於這次明星店長可說是駕輕就熟，熱愛吃串燒的兩人，意外透露食量驚人，每人一次就能吃滿10串以上完全沒問題，而每次來焦糖楓必點腿排肉串、無敵大草蝦、糯米腸、青椒、烤雞腿、雞皮，笑說吃起來有滿滿的戀愛感覺。

HAKU與俊希在《原子少年2》人氣持續增溫，HAKU表示參加節目後，經常在路上被粉絲認出，對方還熱情地表達支持，讓他非常難忘。雖然節目錄製跟錄音行程 滿檔，相當辛苦，他直言真的是夢想成真:「非常感謝能擁有自己團隊的音樂作品，還能認識這麼一群有趣的人，沒有想到在大學畢業後還能有機會認識一 群朋友，而且是跟自己志同道合熱愛表演的，最後拍攝還一起到其他縣市玩， 很有畢業旅行的感覺，非常開心能認識大家。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好　術後失聲3個月

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好　術後失聲3個月

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌！　無法接受「怎麼會是我？」

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌！　無法接受「怎麼會是我？」

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應：感謝大家近期關心

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應：感謝大家近期關心

藍鈞天曾怨「老婆不顧家」：7年只換5次尿布！　婚變1年前早露餡

藍鈞天曾怨「老婆不顧家」：7年只換5次尿布！　婚變1年前早露餡

渣男名醫怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1個

渣男名醫怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1個

羅時豐現身對質爆料前員工！遭控砍半年終害離職　1問題讓對方超尷尬

羅時豐現身對質爆料前員工！遭控砍半年終害離職　1問題讓對方超尷尬

李珠珢正式解約「考慮國外發展」！　韓媒整片熱議：看不到出局舞了

李珠珢正式解約「考慮國外發展」！　韓媒整片熱議：看不到出局舞了

快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

《棒棒堂》初代公主幫合體！　阿本同框小濱、多多…網：認不出來

《棒棒堂》初代公主幫合體！　阿本同框小濱、多多…網：認不出來

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好　術後失聲3個月

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌！　無法接受「怎麼會是我？」

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應：感謝大家近期關心

藍鈞天曾怨「老婆不顧家」：7年只換5次尿布！　婚變1年前早露餡

渣男名醫怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1個

羅時豐現身對質爆料前員工！遭控砍半年終害離職　1問題讓對方超尷尬

李珠珢正式解約「考慮國外發展」！　韓媒整片熱議：看不到出局舞了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

原子少年2, 原子少年, 俊希, HAKU

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 69歲周潤發腿冒異常腫塊「隔6個月首發聲」！　親解真正病因
  2. 大學生素人當《幕府將軍》臨演！　「只是坐著」片酬賺進百萬台幣
  3. 周潤發貼臉GD驚喜同框！　被敲碗開IG…神回應「不要影響市容」
  4. 影后楊貴媚在日本被惹哭　鍾欣凌破膽直接崩潰　嚴藝文只想要鮮肉
  5. 南韓啦啦隊女神姊妹首度合體！南珉貞南至苑放送三振舞
  6. 啦啦隊女神南珉貞超正妹妹曝光　南至苑也來台發展了
  7. BTS明年全員退伍「也無法立即看到完整體」！　CFO：考量重新整頓
  8. 女神謝金燕浪姊5翻紅 11／9回台東捍衛粉絲主權
  9. 玖壹壹洋蔥瘦身成功！　「暴瘦成一道閃電」網驚：變型男了
  10. 「台灣濱崎步」王彩樺走秀辣跳舞！　摸吳姍儒孕肚：再生一個

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366