原少HAKU俊希一日店長吸兩百人　聞徐若瑄罹癌　兩人喊：「她帶給我們溫暖」

記者葉文正／新北報導

HAKU與俊希在《原子少年2》人氣持續增溫，今天兩人更在新北蘆洲焦糖楓擔任一日店長，並吸引兩百粉絲到場力挺，由於店門前馬路狹窄，粉絲一度擠到路上，相當驚險，而兩人也首度親餵粉絲吃烤肉，讓粉絲超開心。





▲俊希(右)與HAKU出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

HAKU提到演唱會將會有兩個學長來當嘉賓，學長也會演唱歌曲，不過自己目前還沒有簽公司，對於節目成員花花植播抽菸，他也表示：「之前ELLA有說要注意自己的言行，希望讓花花自己沉澱一下。」至於曾來節目的大來賓徐若瑄罹癌，他也說「徐若瑄很敬業，帶給我們溫暖。」

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▲俊希與HAKU到蘆洲做活動。（圖／記者葉文正攝）

HAKU也提到，雖然公演很多，練習也很多，但家裡有小型健身房，即便練習很累，半夜也會在家裡健身，也同時練歌，不過練習的同時家人也都聽到他的聲音，不好意思吵到他們。

▲兩人透露節目已錄完。（圖／記者葉文正攝）

俊希則透露，演唱會時會有小驚喜，也跟團員們約排練，希望花花可以靜一靜，沒有太打擾他。而因為賽制之後有重大爆炸，也請大家可以期待這些變革。而他也說：「看到前輩徐若瑄生病，希望她可以早日康復，最後一次錄影她也來了，讓我們蠻感動的，徐若瑄說，不用太擔心一定要有多好的表現，可以慢慢搜尋跟發展，不用心急，我們也一定會去支持她演出的《乒乓男孩》。

▲俊希與HAKU出席一日店長活動，吸引大批粉絲。（圖／記者葉文正攝）

他們說，非常開心這麼多粉絲來挺他們當一日店長，本來擔心因為平常日，不會有太多人來，沒想到人潮這麼多，「感激他們喜歡我們，但親餵有點害羞，畢竟從來沒有過。」俊希也是第一次餵HAKU，很害羞，不知道要看哪裡。



兩位首次擔任一日店長，HAKU與俊希透露自己有不少打工經驗包括高中曾在火鍋店打工，擔任過店長、 工讀生、廚師、服務生等職務。對於這次明星店長可說是駕輕就熟，熱愛吃串燒的兩人，意外透露食量驚人，每人一次就能吃滿10串以上完全沒問題，而每次來焦糖楓必點腿排肉串、無敵大草蝦、糯米腸、青椒、烤雞腿、雞皮，笑說吃起來有滿滿的戀愛感覺。

HAKU與俊希在《原子少年2》人氣持續增溫，HAKU表示參加節目後，經常在路上被粉絲認出，對方還熱情地表達支持，讓他非常難忘。雖然節目錄製跟錄音行程 滿檔，相當辛苦，他直言真的是夢想成真:「非常感謝能擁有自己團隊的音樂作品，還能認識這麼一群有趣的人，沒有想到在大學畢業後還能有機會認識一 群朋友，而且是跟自己志同道合熱愛表演的，最後拍攝還一起到其他縣市玩， 很有畢業旅行的感覺，非常開心能認識大家。」