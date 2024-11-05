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《大學生》夏曼娣生了！　甜曬愛女萌照報喜：最勇敢的一天

記者王靖淳／綜合報導

網紅夏曼娣過去曾是節目《大學生了沒》班底，她在2年前宣布和出演過《角頭2》的男星洪聆翔結婚，更在今年5月公開懷孕的喜訊。今（5）日她透過IG發文分享初為人母的感動心情，透露自己在懷孕38週又5天時，順利生下體重2640克的小女兒「洪豆泥」，同時也在文中附上老公陪進產房的幸福合照，甜蜜表示：「這是我最勇敢的一天。」

▲▼夏曼娣

▲夏曼娣平安生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／mandy__________grass）

夏曼娣透露，當女兒的第一聲哭聲響起時，她瞬間感受到深刻的母愛，「眼眶滿是止不住的淚水，原來在我身體裡住了十個月的，是這樣軟軟小小的妳。」她坦言生產過程的艱辛，包含麻醉後無法抑制的顫抖、平躺時因脹氣而連續嘔吐4次，以及因傷口疼痛而難以起身行動。儘管面臨重重不適，夏曼娣表示為了女兒經歷的一切，是她最勇敢的一天。

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▲▼夏曼娣

▲夏曼娣和洪聆翔在2022年登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／mandy__________grass）

夏曼娣提到，老公在她產後第一時間到嬰兒室拍下女兒的照片，讓她在疲憊不堪之際心安許多。15小時後，她終於再次見到熟睡的「洪豆泥」，並甜蜜形容寶寶的臉龐就是最好的止痛劑，完全治癒了自己。回憶整個孕期，夏曼娣感謝女兒的貼心，讓她度過舒適且無不適的懷孕過程，同時也特別向主治醫師程醫師表達感激，稱對方每次產檢中都耐心聆聽並解答問題，讓她充滿安全感。

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夏曼娣, 網紅, YouTuber, 懷孕, 結婚, 大學生了沒, 洪聆翔

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