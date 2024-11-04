胡瓜遭網嗆「過氣」高EQ回應了！　年終豪灑上百個紅包：鈔票數到破皮

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜踏入自媒體行列，開設YouTube頻道《下面一位》，頻道中不斷跨出舒適圈挑戰從未做過的事情，已經突破20萬訂閱。日前最新一集，邀請到號稱「YouTube界長青樹」的蔡阿嘎，製作單位也收集網路對胡瓜及蔡阿嘎的酸民留言，不料胡瓜竟被攻擊過氣，對此他也高EQ回擊了！

▲胡瓜被網嗆過氣。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）



胡瓜坦言從來不看酸民留言，製作單位特別找出留言，其中有網友罵胡瓜「過氣咖，還不是靠媒體炒作才有話題」，他則回應：「過去咖是捧我們，你沒紅過怎麼叫過氣，有的人一直說他過氣，你憑什麼？連紅都沒紅過，有高峰才叫過氣，瓶坦的叫什麼過氣，罵得好。」

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更有網友酸胡瓜「還不是老人愛看，雖然已經沒梗」，他也平淡地表示：「已經做20多年，每天收視率還是全國第一。」

▲▼胡瓜高EQ回應酸民。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

另外，過程中談到年終獎金，胡瓜表示每年到了頒發年終獎金的時候都很疲憊，尤其自己手上又有四個節目，一共會包出上百個紅包，粗估百萬，總是數錢數到手破皮，不過胡瓜也抖出一個現象，喊：「平常工作都沒看到這麼多人，一發紅包就排隊到門口！」

▲胡瓜每年都大氣發紅包給員工，粗估花到上百萬。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）