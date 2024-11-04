NanaQ宣布「結束失戀日記連載」！　分手15天難過認：這門課學夠了

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」日前宣布被刺青男友斷崖式分手，事後更透過IG短片方式記錄失戀的心情寫照，今（4）日更在YouTube頻道上傳一部名為「失戀第15天完結篇｜被分手的斷捨離日記」的影片，宣布將結束這段日更，同時也坦言，「雖然還是會難過，但我想這次這門課我學夠了。」

▲▼NanaQ拍影片記錄失戀15天的心情。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

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影片中，NanaQ表示自己在今年10月21日經歷斷崖式分手後，便每天更新失戀日記，希望藉由此舉來與同樣經歷分手的粉絲們分享心路歷程，陪伴彼此走過低潮。她提到，這段時間透過文字及影片方式記錄自己回顧戀情的點滴，反思過去的情感起伏，希望藉此尋找心靈上的安慰，「復盤戀情、走出痛苦、放下對方。」在連續更新15天的失戀日記後，NanaQ宣布結束這段日更，坦言自己雖然仍感到難過，但認為感情這門課已經學夠了。

▲▼NanaQ公開被分手的斷捨離日記。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）



NanaQ坦言，在失戀的這段過程中，她透過文字整理思緒，逐步釋放對過去的依戀，並鼓勵和她有同樣遭遇的朋友們勇敢前行。最後，她引用《一如既往》書中的一句話，「幸福是主觀的，也是比較而來的。」表示這句話讓她豁然開朗，同時也明白，若未曾體會過不幸，便無法體會曾經的幸福，「沒有不幸福過，我怎麼能明白，原來那時是幸福的。」

▲NanaQ日前宣布被刺青男友提分手。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）