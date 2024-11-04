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謝依霖PO文慶6歲女兒生日　認「第二次強烈分離感」媽媽網友看哭

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝依霖（Hold住姐）婚後生下1子1女，她曾為了照顧家庭而短暫淡出演藝圈，直到去年才重新回歸螢光幕。她3日在社群發文為女兒慶祝6歲生日，並坦言自己最近強烈感受到第二次的分離感，對女兒的成長感到既欣慰又心酸，掀起不少網友共鳴。

▲▼謝依霖慶6歲女生日「第二次強烈分離感」媽媽網友看哭。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖育有1子1女。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

謝依霖表示，自己第一次感受到分離感，是在生完孩子的時候，她們從一體變為兩個獨立的個體，但女兒無論吃喝拉撒、睡覺或玩耍，都離不開她，甚至在她上廁所的時候也要看著她，「雖然我們肉體分開了，但你中還有我，我中也還有你。我期待著，孩子，你快長大吧，健康快樂的長大。」

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▲▼謝依霖慶6歲女生日「第二次強烈分離感」媽媽網友看哭。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖發文吐露媽媽的真實心聲。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

眼看著女兒學會走路、說話和各種生活技能，謝依霖覺得自己和女兒的關係也隨著成長而漸漸解除鎖定，「能想像在未來這條緊緊捆綁麻繩的未來，漸漸變成四股辮、三股辮，而再十幾年後，最終兩條線很偶爾的重要時節才會相交在一起。原來這也是當媽媽，獲得自由的媽媽。」

▲▼謝依霖慶6歲女生日「第二次強烈分離感」媽媽網友看哭。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

▲謝依霖為女兒慶生。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

謝依霖表示，媽媽在小孩長大後獲得自由，感覺與自己小時候長大的自由完全相反，「自己成長後得到的自由帶有一點辛苦，什麼都要自己來了；孩子成長後得到的自由帶有一點點心酸，什麼他都自己來了。」她也才懂這就是「放手」的感覺。

謝依霖的PO文掀起許多網友的共鳴，「媽媽眼睛濕濕的」、「媽媽真的會看到哭」、「媽媽看完莫名心酸流淚」、「沒錯，麻麻就是這樣」。

【謝依霖全文】

今天是我女兒六歲生日，
也是我當媽媽第六年紀念日。
最近強烈的感受到第二次的分離感，
第一次是從我生完孩子的時候。
曾經我們是一體，再來我們分開。
雖然沒有共存了，但你吃、喝、拉、撒、睡、玩
無處不需要我，連我在拉屎你都要看著我。
原來這就是當媽媽，連拉屎的空間都沒有。
被抱著、被纏著˙、被綁著…
我們像一綑纏繞的麻繩分也分不開。
常常都分不出來是你累還是我累，
是你餓還是我餓、是你睏還是我睏。
雖然我們肉體分開了，
但你中還有我，我中也還有你。
我期待著，孩子，你快長大吧，健康快樂的長大。
事不與願違，你長大了，健康快樂的長大。
你學會走路、學會說話。
你學會用餐具，一條吃飯的繩子解開了。
再來你學會用馬桶，一條繩子又解開了。
你開始了解每個玩具怎麼玩了，再解開一條。
千絲萬縷的繩子，一條一條隨著你的長大，
我們漸漸的解除鎖定，我看著我們的繩子，
從密密麻麻糾纏在一起的麻繩，慢慢的解開了…
能想像在未來這條緊緊捆綁麻繩的未來
漸漸變成四股辮、三股辮，而再十幾年後，
最終兩條線很偶爾的重要時節才會相交在一起。
原來這也是當媽媽，獲得自由的媽媽。
這種自由跟小時候自己長大的自由完全相反。
自己成長後得到的自由帶有一點辛苦。什麼都要自己來了。
孩子成長後得到的自由帶有一點點心酸。什麼他都自己來了。
原來體驗放手是這種感覺。
親愛的女兒，你六歲了。生日快樂。愛你的媽媽

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