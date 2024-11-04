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張鈞甯紐西蘭獲影后獎！大方同框男友柯汶利　典禮坐身旁愛相隨

記者蕭采薇／台北報導

張鈞甯與導演男友柯汶利合作電影《默殺》，不僅收穫13.51億人民幣（約台幣60.6億）票房，日前也在第十二屆紐西蘭亞太電影節上榮獲最佳女主角獎。張鈞甯全程以英語發表感謝辭，同時也大方與男友柯汶利同框。

▲張鈞甯與導演男友柯汶利合作電影《默殺》，在第十二屆紐西蘭亞太電影節獲獎。（圖／默殺劇組提供）

▲張鈞甯與導演男友柯汶利合作電影《默殺》，在第十二屆紐西蘭亞太電影節獲獎。（圖／默殺劇組提供）

在領獎時，張鈞甯首先感謝紐西蘭亞太電影節對她的認可，並對導演柯汶利和全體劇組人員表達了誠摯謝意。張鈞甯特別指出，《默殺》是一部旨在引發對校園霸凌現象關注的影片，她希望觀眾能夠透過這部作品反思這個重要的社會議題。

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她在致辭中幽默分享了她在紐西蘭的有趣體驗：「這是我第一次來到紐西蘭，這裡的人很友善，食物很好吃，而且這邊的藥也超厲害的。話說我昨天還在感冒，但服了這裡的藥之後，感覺好很多。各位放心，我不是流感或新冠肺炎，大家不用擔心。」她的輕鬆幽默引發全場笑聲，她還表示期待能夠再次造訪紐西蘭，甚至考慮在當地拍攝新片，為當地觀眾帶來更多的作品。

▲張鈞甯與導演男友柯汶利合作電影《默殺》，在第十二屆紐西蘭亞太電影節獲獎。（圖／默殺劇組提供）

▲張鈞甯與導演男友柯汶利合作電影《默殺》，在第十二屆紐西蘭亞太電影節獲獎。（圖／默殺劇組提供）

《默殺》在本屆電影節上表現亮眼，不僅讓張鈞甯獲得最佳女主角獎，導演柯汶利也憑藉此片摘下最佳導演獎，這是他在不到一個月內獲得的第三個導演獎項，為其導演生涯再添一筆榮耀。

柯汶利在領獎時，特別感謝在天上的父親，並動情地說：「我想對在天堂的父親說一句：我做到了！感謝您賜予我力量，讓我在電影的道路上前行。」此番話語引起了現場觀眾的共鳴與掌聲。

柯汶利還在致辭中感謝了所有投資人和電影團隊的支持：「我想感謝我們的投資者和每一位團隊成員；沒有你們的辛勤付出和奉獻，這部電影就不可能完成。」他同時向家人致謝，感謝他們在這段旅程中的堅定支持。

 

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