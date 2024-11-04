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混血牙醫上台演自己！「對話已故爸媽」強忍眼淚：最難的角色

記者許逸群／台北報導

舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》今年第三度好評加演，該劇改編自台日混血作家「一青妙」小說，講述她母親嫁進台灣五大家族「基隆顏家」，為融入夫家，她開始學做台灣料理，「美食」是劇中串起一家人最強烈的情感連結。

▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

李崗曾出過料理書《下廚真好：李崗出菜》，更透露自己曾去廚師班學做菜3個月，他坦言愛做菜是因為過程跟拍電影很像，「從菜市場選材，在廚房獨自的空間料理我的創意，再跟家人、朋友分享，這是我最快樂的事情，拍電影也是同樣的，把夢想變成具體的電影。」

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▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲大久保麻梨子下廚時回想起媽媽的愛。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

每個人都有記憶中的美食，劇中飾演一青妙母親「一青和枝」的大久保麻梨子。她在戲外嫁為人妻又定居台灣後，對媽媽的味道更加懷念，「我最愛我媽的拿手菜是可樂餅與焗烤，從小就很愛吃，長大之後自己烹飪才發現這些媽媽常常為我做的菜，其實製作過程很麻煩，離開家後深深體會到媽媽的愛。」

▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲一青妙演自己忍不住潰堤。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

一青妙以本人的身分參與演出已是第三回，從牙醫、作家到斜槓演員的她，坦言演自己相當困難，「我原以為演自己只要保持自然本色就好，應該比較輕鬆，但實際演出時，卻發現這是最困難的角色。」尤其是舞台上必須要跟已過世的父母角色對話，多次幾乎要落淚，她卻只能忍住情緒潰堤。

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時光の手箱：我的阿爸和卡桑, 時光の手箱, 大久保麻梨子

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