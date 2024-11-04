快訊／蔡淑臻親回《暴走女外科》第2季換角！朱軒洋被爆換王大陸

記者陳芊秀／綜合報導

藝人蔡淑臻主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》將推出第2季，4日傳出男主角朱軒洋因感情風波導致男一位置生變，角色被撤換，由公視找來王大陸擔任男主角，引發網友議論。面對傳聞她發文回應「所有角色的戲份至今尚未最終確定」。

▲蔡淑臻發文回應《暴走女外科》第2季換角傳聞。（圖／翻攝自臉書）

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蔡淑臻針對《暴走女外科》第二季更換男主角一事發聲。她表示，由於第二季的原創開發過程充滿挑戰，劇組為了精益求精，不斷調整事件設計，「使得所有角色的戲份至今尚未最終確定」。她也回應確定的部分，提及「目前確定第二季仍延續第一季的脈絡，並將第一季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入」，她承諾，劇組會繼續努力，早日呈現全新卡司組合。

▲蔡淑臻全文。（圖／翻攝自臉書）

【蔡淑臻全文】

大會報告～～

由於《暴走女外科》第二季的原創開發過程充滿挑戰，劇組為了精益求精，不斷調整事件設計，使得所有角色的戲份至今尚未最終確定。

目前確定第二季仍延續第一季的脈絡，並將第一季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入，為了早日讓大家一睹暴走女外科的卡司新組合，劇組會繼續努力。