ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丁禹兮《永夜星河》翻紅！整容式演技圈粉…網道歉：說醜是我錯了

記者陳芊秀／綜合報導

穿書陸劇《永夜星河》自11月1日起開播，台灣串流平台也同步更新，火速掀起追劇潮。該劇男主角丁禹兮打破外界先前不看好，憑劇成為網路熱搜人物，更有網友接連發文道歉：「說丁禹兮醜是我錯了。」

▲▼丁禹兮翻紅。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮憑《永夜星河》人氣翻漲。（圖／翻攝自微博）

《永夜星河》改編自晉江文學城白羽摘雕弓的同名小說《黑蓮花攻略手冊》，描述現代女主角意外穿書，必須完成小說系統指定任務才能重返自己的世界，虞書欣飾演穿書女孩「凌妙妙」，意外變成小說中的惡毒女配「林虞」，任務更要攻略男二號「慕聲」，為了系統過關，還碰上被雷劈死、被男二殺死的情況，劇情輕鬆幽默又暢快，開播短短3天就圈了一票劇粉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丁禹兮翻紅。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮戲裡對虞書欣飾演的「林虞」好感度逐漸改觀。（圖／翻攝自微博）

丁禹兮飾演「慕聲」，是小說《抓妖》中的男二號（意即小說男配角），書中默默暗戀小說女主角「慕瑤」，原本對惡毒女配「林虞」不屑一顧，但是逐漸對穿書後的「林虞」好度竄升，兩人感情進展也是劇集最大看點。而他2019年與趙露思演出《傳聞中的陳芊芊》雙雙打開知名度，至今5年來戲劇邀約不斷，演技雖獲好評，但是顏值卻時常引發議論，甚至遭陸網嘲醜。

▲▼丁禹兮翻紅。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮2019年憑《傳聞中的陳芊芊》打開知名度。（圖／翻攝自微博）

而丁禹兮2023年演出《七時吉祥》，製片人是製作《蒼蘭訣》爆紅的王一栩，原本劇集被看好成為年度爆劇，然而播出後反應平平，收視成績不如預期，被嘲「撲劇」。他與製片人王一栩再度合作《永夜星河》，且與女主角虞書欣2021年就合作過時裝偶像劇《月光變奏曲》，這次是二搭演古偶，兩人火花被大讚嗑出CP感。

▲▼丁禹兮翻紅。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮、虞書欣二搭演古偶，被網友形容嗑出CP感。（圖／翻攝自微博）

丁禹兮自劇集開播後不斷登上熱搜，被讚「演技整容」，網友盛讚「CP要真香了，丁禹兮眼神戲太加分了，演技整容」、「昨天我還在說，我真的覺得他這里面看起來挺帥的 ​」、「都在說丁禹兮演技整容、突然變帥」、「不是一直都是醜男代表之一嗎？為什麼突然變帥啊」。而他一甩過去被嘲「醜」的議論，陸網壓倒性送上好評，更有網友PO文道歉「看永夜前說丁禹兮醜是我錯了」、「說丁禹兮醜的都是沒看過他的劇的 ​」、「我一直都覺得丁禹兮醜，但是他一演電視劇就好帥好帥 ​」。

▲▼丁禹兮翻紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼丁禹兮翻紅。（圖／翻攝自微博）

▲陸網對丁禹兮評價逆轉，還有網友道歉：「說丁禹兮醜是我錯了。」（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

王心凌音樂節風波首發聲！　登台唱4首就走人遭喊退票…合約曝

王心凌音樂節風波首發聲！　登台唱4首就走人遭喊退票…合約曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

永夜星河, 丁禹兮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／蔡淑臻親回《暴走女外科》第2季換角！朱軒洋被爆換王大陸
  2. 五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開
  3. 哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光
  4. 雷／《永夜星河》丁禹兮驚天身世揭曉！隨身1物藏關鍵秘密　1演技封神
  5. 丁禹兮《永夜星河》翻紅！整容式演技圈粉…網道歉：說醜是我錯了
  6. 76歲黃西田負債5000萬8年還完！自曝名下「還有5間房」
  7. 泰BL男神第2對成真！《黑幫少爺》大少認了「特別的人」是同劇男星
  8. YTR尼克星遭控挑釁街頭藝人！現場影片曝光　本人發聲：只想have fun
  9. 【本周夯星聞】《黑白大廚》三星爆醜聞！　2女星後台吵架影片流出
  10. 五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366