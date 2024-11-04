丁禹兮《永夜星河》翻紅！整容式演技圈粉…網道歉：說醜是我錯了

記者陳芊秀／綜合報導

穿書陸劇《永夜星河》自11月1日起開播，台灣串流平台也同步更新，火速掀起追劇潮。該劇男主角丁禹兮打破外界先前不看好，憑劇成為網路熱搜人物，更有網友接連發文道歉：「說丁禹兮醜是我錯了。」

▲丁禹兮憑《永夜星河》人氣翻漲。（圖／翻攝自微博）

《永夜星河》改編自晉江文學城白羽摘雕弓的同名小說《黑蓮花攻略手冊》，描述現代女主角意外穿書，必須完成小說系統指定任務才能重返自己的世界，虞書欣飾演穿書女孩「凌妙妙」，意外變成小說中的惡毒女配「林虞」，任務更要攻略男二號「慕聲」，為了系統過關，還碰上被雷劈死、被男二殺死的情況，劇情輕鬆幽默又暢快，開播短短3天就圈了一票劇粉。

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▲丁禹兮戲裡對虞書欣飾演的「林虞」好感度逐漸改觀。（圖／翻攝自微博）

丁禹兮飾演「慕聲」，是小說《抓妖》中的男二號（意即小說男配角），書中默默暗戀小說女主角「慕瑤」，原本對惡毒女配「林虞」不屑一顧，但是逐漸對穿書後的「林虞」好度竄升，兩人感情進展也是劇集最大看點。而他2019年與趙露思演出《傳聞中的陳芊芊》雙雙打開知名度，至今5年來戲劇邀約不斷，演技雖獲好評，但是顏值卻時常引發議論，甚至遭陸網嘲醜。

▲丁禹兮2019年憑《傳聞中的陳芊芊》打開知名度。（圖／翻攝自微博）

而丁禹兮2023年演出《七時吉祥》，製片人是製作《蒼蘭訣》爆紅的王一栩，原本劇集被看好成為年度爆劇，然而播出後反應平平，收視成績不如預期，被嘲「撲劇」。他與製片人王一栩再度合作《永夜星河》，且與女主角虞書欣2021年就合作過時裝偶像劇《月光變奏曲》，這次是二搭演古偶，兩人火花被大讚嗑出CP感。

▲丁禹兮、虞書欣二搭演古偶，被網友形容嗑出CP感。（圖／翻攝自微博）

丁禹兮自劇集開播後不斷登上熱搜，被讚「演技整容」，網友盛讚「CP要真香了，丁禹兮眼神戲太加分了，演技整容」、「昨天我還在說，我真的覺得他這里面看起來挺帥的 ​」、「都在說丁禹兮演技整容、突然變帥」、「不是一直都是醜男代表之一嗎？為什麼突然變帥啊」。而他一甩過去被嘲「醜」的議論，陸網壓倒性送上好評，更有網友PO文道歉「看永夜前說丁禹兮醜是我錯了」、「說丁禹兮醜的都是沒看過他的劇的 ​」、「我一直都覺得丁禹兮醜，但是他一演電視劇就好帥好帥 ​」。

▲陸網對丁禹兮評價逆轉，還有網友道歉：「說丁禹兮醜是我錯了。」（圖／翻攝自微博）