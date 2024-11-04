YTR尼克星遭控挑釁街頭藝人！現場影片曝光　本人發聲：只想have fun

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「尼克星拳擊」在直播圈享有高人氣，近日一名街頭表演藝術家發文控訴在表演過程中，遭尼克星持續挑釁，「一直說什麼要挑戰我 ，不斷的挑釁。」目擊者稱尼克星一直想衝進表演者設置的安全線，對此，尼克星也現身道歉，表示沒有惡意：「只是想和你一起玩have fun！」

▲尼克星遭控挑釁街頭藝人。（圖／翻攝自Threads）

一名在信義區表演的倒立肢體藝術家發文透露，稱2日表演時，一名觀眾不斷大喊大叫持續挑釁，影響了其他人的觀賞品質，由於表演具有一定危險性，當天需要面對各種外在挑戰，例如強風和地面不平等因素，同時又擔心遭攻擊，對他造成了極大的壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尼克星遭控挑釁街頭藝人。（圖／翻攝自Threads）

表演者還原被騷擾的過程，更PO出現場影片，「一直說什麼要挑戰我 ，不斷的挑釁 ，讓我感受到非常強烈的羞辱，我真的快瘋了。真的心裡素質不夠強我可能就摔下來了。」底下有網友認出騷擾男就是YTR尼克星，引發議論，尼克星也現身道歉，解釋當天以為他是街舞舞者，只是想一起「have fun」，沒有任何惡意。

▲尼克星道歉。（圖／翻攝自Threads）

尼克星表示，在對方完成表演後，自己也是全場歡呼最大聲的人，「如果有造成你任何不悅I’m sorry. BTW最後的表演非常精彩 很可惜當下我沒有現金 不然我很想支持你的表演。」但有目擊者指出，尼克星當時一直想衝進表演者設的安全線，且不斷大聲講話干擾表演，已有許多觀眾因此離開，「看留言可能很多人覺得他只是玩玩而已，但如果他衝進去害表演者摔下來這絕對會是悲劇…」

▲目擊者發文。（圖／翻攝自Threads）