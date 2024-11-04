敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

▲敖犬走出社區大門拿了兩杯咖啡。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2006年自《模范棒棒堂》出道的莊濠全（敖犬）在2022年8月被時報周刊CTWANT直擊與空姐「發發」甜蜜約會，戀情也因此曝光，今年10月11日敖犬跟小10歲的發發求婚成功，同月30日兩人更是如趕進度一般，於台北市信義區戶政事務所登記結婚，正式成為「莊家夫妻」，這天也正好是敖犬的42歲生日，發發還開心表示，「我就是他最棒的生日禮物」，所有的人都感受到他們滿滿的愛意。

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而在上月17日下午1點40分，本刊也曾目擊敖犬的銀色保時捷911 carrera s開出新北市三重區的住處，敖犬下車後到社區大門拿了2杯咖啡，交給坐在車上的發發後，回頭又拿了1杯咖啡外加1袋食物。在敖全來回拿張羅之時，發發全程都坐在車上不用做任何動作。拿好了吃的、喝的，敖犬取下身上的隨身小包，悠哉地開車載發發出門，透過車窗玻璃，可見發發一臉幸福的笑容，也看得出談一場充滿正能量的健康愛情，才是女人最好的保養品。

▲敖犬將咖啡交給在車上的另一半「發發」。（圖／CTWANT提供）

▲敖犬又回頭拿了1杯咖啡外加1袋食物。（圖／CTWANT提供）

▲來回張羅吃喝後敖犬開車離開，一旁的發發露出甜笑。（圖／CTWANT提供）

據中國時報報導，敖犬曾在《小姐不熙娣》節目中公開向發發求婚，當時女方也有點頭答應，但卻少了一個浪漫求婚過程，後來等到發發生日，敖犬特地選在當天驚喜求婚，拿出戒指單膝下跪，讓發發十分感動。至於婚禮及做人進度，發發則對媒體表示應該會等台中房子好了再說，希望可以在明年年中入住新房。生孩子一事則隨緣。

▲敖犬求婚發發成功，兩人也已完成登記成為夫妻。（圖／翻攝自發發IG）

本刊曾在2022年8月獨家直擊敖犬帶著發發參加完威廉的婚禮後又去約會逛夜市，兩人沿路不停地接吻擁抱，分分秒秒身體都黏在一起，戀情因此曝光。交往的這兩年多以來，敖犬一直在她身邊無微不至地照顧、陪伴，而發發也成為敖犬工作上最得力的助手，他們於公於私24小時都黏緊緊，敖犬就表示，「可以娶到發發是我人生最大的福氣，我會愛她一輩子、照顧她一輩子，可以跟她結婚，是我最大的幸福」。而敖犬成為「Lollipop」的第4位人夫，小杰日前也已認愛圈外女友，感覺離好事不遠，整團僅剩跟席惟倫傳出交往的王子不知何時才會願意被套牢。

▲本刊曾在2022年直擊敖犬和發發甜蜜約會，戀情曝光。（圖／CTWANT提供）

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