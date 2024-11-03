NanaQ被甩13天「不想當好人」！　嘆：有些感情真的沒意義

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」日前發文宣布和刺青男友分手，事後也透過拍短片的方式記錄自己失戀的心情寫照，昨（2）日更在影片中直言：「他想當好人，我不想當好人。」並表示有些感情真的沒有意義，不用勉強當好人。內容曝光後，再度掀起網友討論及關注。

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ坦言，她在過去的這段關係中感到失望，並表達自己對於扮演好人角色感到抗拒。她認為，另一半存在的意義不只在於陪伴，更是提供像父母般的關心，從生活起居到情緒變化，都應得到體貼與照顧，同時也透露，「我沒有被這樣對待。」對此，NanaQ直言自己無法在分手後假裝滿意對方給過的一切，因為實際上分手後的情感讓她深感失望。

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▲NanaQ分享失戀13天的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ進一步表示，她不願為了維持好人形象而勉強感謝前任，甚至不想強迫自己去尋找這段感情的意義。她認為，並不是所有的感情都帶來正面成長或收穫，同時也直率地表示：「有些感情就真的沒有意義，真的不用勉強當好人，勉強謝謝他，我想做誠實的人，誠實的人才善良。」影片曝光後，再度吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言安慰她，「加油」、「我們都在」、「沒意義的人讓他趕快消失，不要佔用心裡寶貴的位置」。