直擊／周子瑜低調現身！手機熱情狂拍Elkie　甜蜜放閃「友情永遠」

記者吳睿慈／台北報導

女團CLC出身的香港成員Elkie（莊錠欣）3日在Zepp New Taipei舉辦首場演唱會，她以首支Solo單曲〈I Dream〉、太妍的〈四季〉、〈續集〉揭開序幕，配合演唱會主題，她穿著鑲滿亮鑽的上衣，搭配黑色長紗裙，展現若隱若現的長腿，展現誠意十足。

▲Elkie為了演唱會相當用心。（圖／記者周宸亘攝）



Elkie於3日在Zepp New Taipei開唱，她熱情與歌迷打招呼「大家尖叫聲可以多一點嗎」，首次舉辦個人演唱會，她在服裝、彩排上都花了很多心思，活動雖晚15分鐘開唱，她有誠意地致歉：「抱歉今天有點晚開始，為了第一次能好好演出，彩排花了一點時間。」

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▲▼Elkie還帶來CLC的歌曲。（圖／記者周宸亘攝）



她以歌曲〈I Dream〉開場，迎合演唱會主題意味著「成長」，Elkie開朗地笑著：「第一次唱完這首歌沒有哭，我怕自己哭，所以才把這首歌放到開場。」場上，她的《炸裂吧！女孩》紅隊隊友到場支持，就連「錢姐」錢薇娟也在觀眾席。

歌單從抒情歌唱到動感歌曲〈Speed up〉，就連CLC歌曲〈HELICOPTER〉都有，令歌迷直呼驚喜。

▲▼周子瑜低調現身。（圖／記者周宸亘攝）



周子瑜特地從韓國飛來，在活動還沒開始前5分鐘就入場，全程低調地坐在2樓觀眾席，她拿著粉紅色螢光棒揮，熱情拿出手機拍下Elkie的演出，全程享受著演唱會。除此之外，周子瑜還準備了花籃，特地祝賀「祝福你，一切順心順利，ET（周子瑜與Elkie縮寫） BE HAPPY FOREVER」，尤其是她與媽媽同伴現身，兩人的交情溢於言表。

▲子瑜送花籃。（圖／讀者提供）