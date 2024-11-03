趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思因《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等熱劇走紅，不過近來她因看起來有著些許差異的外貌，屢次遭質疑整形，前幾日的直播更是再度登上熱搜，引起粉絲與網友間的論戰。近日，她主演的新作《珠簾玉幕》正在熱播中，知名網紅「蛇精男」劉梓晨在微博曬出自己與趙露思的對比照，呼應網友說兩人長相相似，此舉竟引來了趙露思親自回應。

▲趙露思大方回應「長得像」劉梓晨的言論。（圖／翻攝自趙露思、劉梓晨微博）

劉梓晨日前在微博上曬出自拍照，照片中可以看到他手上拿著一台手機，手機裡正是趙露思的照片，被放在他臉旁進行對比，內文興奮替《珠簾玉幕》宣傳，寫下「昨天看露思的新劇《珠簾玉幕》，直接看入迷了，看了通宵！」大讚趙露思演技「把端午演活了，我們端午寶寶太可憐了，代入感很強，真的好喜歡這劇！歡迎大家都來看，一起支持趙露思。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思留言與劉梓晨回覆。（圖／翻攝自劉梓晨微博）

該則貼文發出不久後，趙露思親自回覆「謝謝謝謝，好多人也說我們像！謝謝！感恩」，大方地回應了網路上針對說她與劉梓晨長得像的言論，劉梓晨也回應表示「愛妳大女主，祝新劇珠簾玉幕爆火，真的超好看，演技很好，加油」，趙露思的高EQ回應，引來網友讚賞，紛紛指她「有格局」。

中國大陸網紅劉梓晨在2015到2017年間爆紅，當時因為頻繁整形、喜歡誇張修圖，被外界戲稱為「蛇精男」，曾在網路上引起不少爭議，但後來漸漸淡出，目前居住在美國。