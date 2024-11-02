劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）今晚在台北小巨蛋舉行第三場演出，雖然只休息4小時就重返舞台，但他依然敬業對於滿場觀眾熱烈回應，華仔笑說：「每次聽到你們的掌聲 ，那就是最大的鼓勵，每次聽到你們說『我愛你』，我60幾歲一樣爽！」

▲劉德華見到滿場觀眾熱烈反應相當開心。（圖／讀者提供）

在唱〈男人哭吧不是罪〉前，華仔嗨喊：「接下來舞台交給你們，只要我說預備...」結果當場卡痰笑場，也讓全場都笑出來。唱到快歌〈我恨我痴心〉，正勁歌熱舞的華仔開口問觀眾：「沒人跳舞嗎？」眾人才趕快在天王的指令下起身搖擺，連坐在第一排的老婆朱麗蒨、女兒劉向蕙也起身。

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只見朱麗蒨開心舉螢光棒，劉向蕙則較為冷靜，不過全場熱烈反應仍讓華仔笑呵呵，「你們搞得我這個老人家很開心，後果很嚴重的，我不放你們回去！」也說自己不走了，「就一直唱著，唱到我不能唱！」接著唱〈17歲〉，華仔邀請全場粉絲打開手機手電筒，妻女也乖乖照做；唱完〈世界第一等〉後，華仔直呼：「你們真的年輕人，找個位置坐一下，不要欺負老人家。」

▲劉德華今晚在台北舉辦第三場演唱會。（圖／超級圓頂提供）

他今天安可特別選唱〈峰迴路轉〉，感性說：「可能每一位坐在這邊的朋友看過我很多遍，我曾經有高有低又彎路，謝謝每位陪伴我走過，未來不管好或不好，不管有什麼發生，都是好了，雖然有彎路，但是峰迴路轉。」對於滿場觀眾熱烈回應，華仔笑說：「每次聽到你們的掌聲 ，那就是最大的鼓勵，每次聽到你們說『我愛你』，我60幾歲一樣爽！」