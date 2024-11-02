江美琪睽違5年開唱秒殺！　暴雷：會有驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

江美琪推出睽違六年的全新專輯《圓的？圓的！》，也也宣布將在明年1月4日於台北Legacy Tera舉辦「傷心唱出來就沒事了」演唱會，是睽違5年的演出，門票在今（2日）中午開賣後秒殺一空，讓江美琪感到非常開心，「「謝謝大家的支持，我愛你們呦！」

▲江美琪演唱會秒殺。（圖／華納提供）

對於門票秒殺的情況，江美琪表示非常開心。她表示，這次的演唱會除了新歌之外，還會有很多大家熟悉的歌曲。她希望可以滿足大家想聽到的歌曲，並表示會有意外的驚喜。

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而江美琪新歌〈圓的圓的〉這首歌由張震嶽譜曲、製作，歌詞中出現的「紫蝴蝶」被網友認為是張震嶽對江美琪2003年作品〈紫色蝴蝶〉的呼應，對此，江美琪表示：「紫色蝴蝶只是個美麗的巧合啦！」請大家不用太多猜測，但還是鼓勵大家將歌曲中的情感代入自己的感覺。

▲江美琪將推出新專輯。（圖／華納提供）

在〈圓的圓的〉的MV中，江美琪扮演一位心理醫生，表示在治癒別人的過程中，彷彿也治癒了自己。MV中有一個旋轉的陀螺貫穿全場，讓人聯想到電影《全面啟動》中的陀螺，江美琪說，陀螺是一個意象，而她自己在MV裡卻得行走在一個旋轉盤上，「當旋轉盤不停的轉動，還要邊走邊唱，下來之後，彷彿天搖地晃，整個人暈到不行！」苦笑說：「都沒辦法走一直線了！」