歸化台灣6年！　吳鳳見鄰居「暖心1舉動」大讚：台灣無名英雄真的很多

▲吳鳳（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

圖文／CTWANT

許多造訪寶島的外國旅客，都有感「台灣最美的風景是人」，即便是定居在台灣多年的土耳其裔藝人吳鳳，至今都還是有相當大的感觸，他近日也在臉書發文分享鄰居的善舉，直呼「台灣無名英雄真的很多。」

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2018年歸化成為中華民國國民的吳鳳，近日在臉書發文表示，他有天晚上忘記鎖車門，回家的時候，雨開始越下越大。沒多久，IG就有1位先生私訊他：「吳鳳，你車門沒有鎖吧？車燈都開著，最好去檢查一下！」

對此，吳鳳坦言，這個私訊讓他很感動，「台灣人真的很友善，也會幫助其他人。」於是他當下聞訊後立刻去檢查，發現自己果真忘記鎖車門。吳鳳也解釋，私訊他的先生是附近的鄰居。

這件暖心之舉，也讓他回憶起多年前的往事，「曾經我住在萬華的時候，也有一位台灣人撿到我的錢包，直接拿到家還我！」

吳鳳文末也感謝這位先生的善舉，「沒讓我的車一直開著燈」，避免讓車子壞掉，也讓他直呼「台灣無名英雄真的很多。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「台灣是個充滿愛的地方」、「台灣好地方」、「善良的人，遇到善心的人」、「台灣是很有人情味的地方」、「社會還是有溫度的人」、「這點我非常認同，因為我也遇過，好鄰居守望相助」、「這證明你做人處事態度真誠，所得到的回饋」、「善循環」、「保持心中那份善良就對了」、「台灣女婿真棒」、「良善才是社會進步的動力」、「多數台灣人都是友善博愛的。」

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