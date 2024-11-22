《錦衣之下》作者癌逝！　「二部曲無望」任嘉倫發文哀悼

記者蔡宜芳／綜合報導

由任嘉倫、譚松韻主演的古裝劇《錦衣之下》改編自同名小說，2019年播出時大受歡迎，至今仍是觀眾喜歡回顧的作品。怎料，22日傳出原著作者藍色獅不幸離世，男主角任嘉倫稍早也發文哀悼。

▲《錦衣之下》由任嘉倫、譚松韻主演。（圖／翻攝自微博／錦衣之下電視劇）

藍色獅的好友、《扶搖皇后》作家天下歸元昨（21）日在微博透露有位作者朋友因癌症去世，今（22）日又發文寫下：「一早起來寫輓聯，讓人做花籃，『書魂歸星漢，錦衣不再；明月過千山，知己長存。』嵌了你的書名《錦衣之下》、《士為知己》、《明月漫千山》，結果店家說字太多不好安排，那就放在這裡吧。一路走好，藍色獅。」

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▲▼天下歸元發文。（圖／翻攝自微博／天下歸元）

不久後，藍色獅的丈夫便透過其微博證實消息，透露藍色獅已在21日下午去世，消息讓書迷和劇迷都相當震驚，直說「好突然」、「《錦衣》沒有第二部了」。而《錦衣》男主角任嘉倫稍早也發文道：「有幸與您筆下的陸繹走過人生重要的一程，願安息。」女主角譚松韻則表示：「太突然了……永遠為我演過藍色獅筆下的袁今夏感到驕傲，天堂沒有病痛，一路走好。」

▲藍色獅丈夫發文。（圖／翻攝自微博／藍色獅微博）

▲▼任嘉倫、譚松韻發文哀悼。（圖／翻攝自微博／任嘉倫Allen、譚松韻seven）