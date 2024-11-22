玖壹壹健志、Mia新加坡甜蜜放閃！　「懷孕6個月」渾圓肚全被拍

記者王靖淳／綜合報導

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在8月宣布結婚及懷孕的雙喜訊，更透露即將迎來男寶寶的到來，並在隔月完成結婚登記。最近夫妻倆到新加坡遊玩，Mia事後透過IG分享一系列甜蜜合照，懷孕邁入6個月的凸肚正面照也隨之曝光。

▲Mia在9月與健志完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

照片中，Mia和健志以輕鬆休閒的穿搭入鏡，展現甜蜜氛圍。Mia紮著俏皮的丸子頭，穿著白色背心，下身搭配格紋寬鬆長褲，並外披一件外套。她的孕肚明顯，並用左手溫柔地撫摸著腹部，臉上露出笑容，散發母愛光輝。健志穿著印有數字的迷彩風短袖，下身搭配寬鬆的長褲，臉上還戴著黑色墨鏡，夫妻倆一同對鏡自拍，畫面溫馨且充滿期待新生命到來的喜悅。

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▲Mia和健志到新加坡玩。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）



Mia在文中以輕鬆愉快的語氣形容這次旅程「好吃好玩好快樂」，同時也透露，不僅夫妻倆充滿歡樂，就連還在她肚子裡的兒子「優福」也用胎動傳遞他的興奮。Mia提到，旅途中兒子的胎動頻率格外頻繁，她笑說：「應該是表示超級開心。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「超可愛」、「太幸福了」、「好美的孕媽咪」。

▲Mia分享懷孕近照。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）