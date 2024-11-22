直擊／丁海寅媽媽也來了　害羞認「手機藏私密照」：粉絲喜歡我就公開

記者吳睿慈／台北報導

人氣韓星丁海寅即將在23日於台灣舉辦見面會，他首度在台灣「一天兩場」與粉絲共度美好時光，22日提前抵台與媒體見面，場上秀出中文「有你才有我」，準備好萬全撩妹金句。他人生首場海外見面會就是在台灣，媽媽過去都有跟著來台，這次也不例外，「媽媽一起陪同來台意義重大，跟家人度過美好時光的見面會，對於媽媽與我都很有意義。」

▲丁海寅這次來台，媽媽也來了。（圖／記者黃克翔攝）



丁海寅剛結束戲劇《媽媽朋友的兒子》、電影《辣手警探2》緊接者上映，他用以「丁海寅的黑與白」來形容2024年，展現多面向的演技，他也暴雷表示，「在《辣手警探2》展現出觀眾還不知道的我，可能大家會覺得有點陌生」，期待粉絲看到不同的他。

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▲丁海寅手機裡很多「健身私密照」。（圖／記者黃克翔攝）



現年36歲的他，身材管理得很好，經常上傳健身照，他害羞承認「手機裡還有很多沒有公開的健身照片，如果粉絲喜歡，我會多多上傳」，台灣站一天之內辦2場，他感謝粉絲的厚愛，「原本沒有加場的計畫，但聽說粉絲要求所以就加開了一場，明天是可以帶給粉絲我的新穎面貌的機會，希望明天快點來，想跟粉絲度過歡樂的時光。」

▲丁海寅記者會上致謝劉以豪送花籃。（圖／記者黃克翔攝）



他與劉以豪有私交，過去男方曾送花籃祝賀台灣機面會，他表達感謝，「趁著今天的機會，想要跟他說謝謝」，未來有機會來台拍電影嗎？他正面回答：「當然！雖不知道是哪個導演會提出邀約，但如果有收到邀約的話，只要是給我的機會，我都會好好地讀劇本再決定。」

▲丁海寅即將在23日一連舉辦2場演唱會。（圖／記者黃克翔攝）



只是記者會場上稍有美中不足，丁海寅與庭沼珉合作的戲劇《媽媽朋友的兒子》受到粉絲喜愛，尤其是兩位主角的火花曖昧，活動找來擅長中文的韓國主持人，主持人卻聽錯題目，把媒體的提問「認為庭沼珉在劇中最美的瞬間」，翻成「丁海寅在劇中最帥的瞬間」，導致丁海寅已讀亂回，全場滿頭問號。