被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂

記者劉宛欣／綜合報導

向佐在2019年與女星郭碧婷結婚，雖然中間數度爆出婚變傳聞，但他仍經常在節目分享夫妻間的甜蜜互動。平時向佐母親向太經常公開提及兒媳，婆媳倆相處得非常融洽，卻也因此引來外界酸言，向佐1日在直播時接受訪問，被問起對「郭碧婷不是嫁給向佐，而是嫁給向太」的看法，他也大方地給出了回應。

▲郭碧婷被網友酸是嫁給婆婆向太。（圖／翻攝自微博）

向佐1日的直播中，突然要求「來點尖銳的提問」，接著就被主持人問起「對郭碧婷不是嫁給向佐，而是嫁給向太的看法？」，向佐聞言，馬上侃侃而談表示：「別人怎麼看無所謂，每個人有自己的觀點。當然我媽媽很疼碧婷，碧婷也很照顧爸爸媽媽也是真的。」接著也補充「我跟碧婷和小孩都很幸福，有很多角度看待我們這個家庭。」

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▲向佐回應網友說法。（圖／翻攝自微博）

向佐今年一直不斷創造話題，先前與模仿李小龍聞名的網紅「方小龍」同台，卻被對方控「突然打巴掌」，對此，向佐先是無奈澄清並說「有人為新聞故意弄我」，後再次發聲，曬出現場互動的影片，反控方小龍及其團隊造謠。對於被對方說「突然開始拳打腳踢作勢比武」、「比讚時打巴掌」，他一一調出影片畫面，強調雙方當時都是友好地在交流姿勢、排練，並寫下：「我只是抽象，不是白癡。一直很難過，明明當面遇到的都是笑臉善意滿滿，背後卻惡意中傷，歪曲事實地蹭我。」

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