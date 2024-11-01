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300萬鋼琴女神萬聖節精靈裝辣暈！「黑內衣+黑絲襪」魔鬼身材現形

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞女星李元玲因高超琴藝及火辣的魔鬼身材在網路上爆紅，被網友封為「鋼琴女神」，經常在社群曬出纖細身材，吸引了超過300萬粉絲追蹤。日前迎來萬聖節，她也跟上了裝扮風潮，一身「黑精靈」造型再度辣暈廣大網友。

▲李元玲經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

▲李元玲經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

李元玲日前在Instagram曬出照片，寫下「Dark Fairy 黑精靈」，照片中可以看到她選擇了以黑色為主題的造型，一身性感的黑色Bra以及三角褲，搭配透視裙擺，讓她完美的身形一覽無遺，她的雙腿纖長筆直，搭配黑色網襪和吊襪帶，增添一絲神秘與挑逗的氛圍，讓人目不轉睛，背後還揹著精靈翅膀，用心度滿分。

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▲李元玲經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

▲李元玲經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

▲李元玲黑精靈造型。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

除了服裝之外，李元玲在妝容和配件上也下足了功夫。她特意在額頭戴上一個帶有尖刺的黑色皇冠，妝容方面，她選擇了冷豔的煙燻妝，突顯出她立體的五官，並在眼下添加了血淚細節。另一套最新更新的裝扮，則是黑色惡魔風，只見她坐在鋼琴前，身穿連身深V緊身裝，露出引人遐想的大腿以及屁股蛋，網友也紛紛在底下祝她萬聖節快樂，

▲李元玲經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

▲李元玲經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

▲李元玲紅惡魔造型。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

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