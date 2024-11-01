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《致我的解離》她來過台灣「吃這道美食」　申惠善流口水了：好心動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓電視劇《致我的解離》本週溫馨完結，主演群申惠善、李陣郁、姜勳、曹慧朱跨海向台灣觀眾問候，過去姜勳與曹慧朱曾經來過台灣，聊起美食、遊玩景點，讓申惠善聽了也不禁嘴饞地說：「天啊，好心動。」

▲▼ 《致我的解離》在日前完結了。（圖／friDay影音提供）

▲《致我的解離》在日前完結了。（圖／friDay影音提供）

趁著《致我的解離》完結，4位主演跨海向台灣觀眾問候，分享幕後趣事，雖然申惠善在劇中多次展現「哭功」，但當被問到演哭戲的秘訣？她卻意外坦言表示，很不擅長演哭戲，隨後笑稱秘訣「這是我的「商業機密」，李陣郁幽默幫腔道：「就當作她很不會演哭戲吧，你們大家（指觀眾）都被騙了！」一旁的姜勳則正經回應：「她很厲害啦，是知道怎麼控制的。」展現出輕鬆愉快的氣氛。

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▲申惠善流口水了：好心動。（圖／friDay影音提供）

▲申惠善認為大家穿西裝都很適合。（圖／friDay影音提供）

4位主角皆在劇中飾演新聞主播，在被問到誰是公認的「西裝擔當」？申惠善露出自信笑容說：「只有我看過所有人穿正裝的樣子，所以我的選擇才是最真實的，不過老實說真的選不出來，大家都很適合。」李陣郁聞言反駁：「妳在說什麼，當然是我啊！」全場笑了出來。

▲▼ 《致我的解離》她來過台灣「吃這道美食」　申惠善流口水了：好心動。（圖／friDay影音提供）

▲《致我的解離》曹慧朱來過台灣，大讚鳳梨酥很好吃動。（圖／friDay影音提供）

另外，姜勳與曹慧朱過去曾來台旅遊，姜勳是高中時期來台，印象最深刻就是覺得夜市很好玩，「所以在成年之後我想再去一次夜市」。曹慧朱則透露幾年前曾和父母一起來台旅遊，大讚鳳梨酥真的非常好吃，讓申惠善聽了也不禁嘴饞地說：「天啊，好心動。」《致我的解離》已在friDay影音上架播出。

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